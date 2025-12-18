Exclusiva | La torpeza de Leire Díez que puso en alerta a la UCO: la venta falsa de un coche

Leire Díez vendió presuntamente su coche a una empresa pantalla mediante una factura falsa, aunque siguió utilizándolo durante años

Cinco días antes de su detención, Leire Díez publicó un artículo que hoy resulta casi premonitorio, en el que reflexionaba sobre la contratación pública y negaba de forma tajante la posibilidad de que políticos o altos cargos pudieran manipular a funcionarios o amañar adjudicaciones.

‘El programa de Ana Rosa’ desvela en exclusiva la torpeza que habrían puesto en alerta a los investigadores y que ahora forman parte del foco de la investigación de la UCO. Según los indicios, Leire Díez utilizaba de forma habitual un vehículo en los periodos clave que analiza la Guardia Civil. Ese coche fue vendido por 21.500 euros a la empresa pantalla Mediaciones Martínez, una operación que, según los investigadores, se realizó mediante una factura falsa. La empresa figuraba como compradora del vehículo y Díez habría recibido el dinero, presuntamente procedente de mordidas.

La irregularidad se agrava porque, pese a la supuesta venta, Leire Díez continuó utilizando el mismo coche durante varios años, un hecho que ha llamado especialmente la atención de la UCO.

Leire Díez, sobre los amaños en los contratos públicos: "Como si fuesen los padrinos de boda de Pedro Sánchez"

A esto se suma la publicación de un artículo de Leire Díez apenas cinco días antes de su detención, en una web especializada, en el que defendía que la contratación pública era prácticamente imposible de manipular. En el texto aseguraba que ni políticos ni altos cargos podían influir en los contratos y se preguntaba cómo se podía sospechar de un presidente de una mesa de contratación, ironizando incluso con expresiones como: “Como si fuesen los padrinos de boda de Pedro Sánchez”. Precisamente, la UCO la acusa ahora de haber actuado en sentido contrario a lo que defendía públicamente.