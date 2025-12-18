Monjas de Belorado, tras la intervención policial: "Se han llevado a las monjas medio desnudas"

La Guardia Civil traslada a cinco monjas de Belorado a un hospital

Aunque ellas aseguran que están siendo retenidas, las monjas de Belorado están siendo atendidas por la Guardia Civil. La realidad es que la Guardia Civil tiene un mandato judicial del juzgado número cinco de Bilbao para comprobar el estado de salud y la vulnerabilidad de cinco religiosas del convento. Finalmente, la jueza ordenó trasladar a las cinco monjas a un hospital.

'Vamos a ver' habla en directo con dos monjas de Belorado, tras finalizar la intervención de la Guardia Civil: "No nos han dejado en ningún momento acompañarlas. Ellas se vieron ante extraños que las llevaron medio desnudas y en sillas. No preguntaron por sus medicaciones ni por nada. Hicieron registros generales en toda la casa y nos mantuvieron incomunicadas, por lo que no pudimos saber lo que estaba pasando. Una de las que se llevaron medio desnuda tenía fiebre, pero estaba siendo atendida por nosotras".

Monjas de Belorado: "Ha sido sumamente violento y, como siempre, un poco por la espalda, sin previo aviso"

Sobre el registro, explican: "Se han elaborado varios informes que le hemos comentado a la Guardia Civil que nos parecían muy subjetivos e injustos. Ha sido sumamente violento y, como siempre, un poco por la espalda, sin previo aviso".

Además, comentan la decisión de la jueza: "Ha decidido que se las lleve al hospital y no podemos decir nada más. Solo lamentamos profundamente esta situación y aclaramos que hay mucho bulo alrededor de todo esto, porque hay un intento manifiesto de hundir y acallar a nuestra comunidad".