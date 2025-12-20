Redacción Madrid 20 DIC 2025 - 08:27h.

MadridUn motorista de 65 años ha perdido la vida este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en el que también se ha visto involucrado un turismo en el madrileño túnel de la calle de María de Molina, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Los efectivos de SAMUR-Protección Civil han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar al motorista que finalmente ha terminado falleciendo. El accidente ha tenido lugar a las 22.20 horas.

Policía Municipal de Madrid ha cortado el tráfico del túnel e investiga las causas del suceso.