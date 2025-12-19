Sandra Pons 19 DIC 2025 - 02:00h.

El sistema de alcantarillado, colapsado por barro solidificado, drena un 60% menos

La necesidad de obras se está convirtiendo en una urgencia, pero habría que levantar pueblos enteros para llevarlas a cabo

ValenciaEstos días de lluvias han dejado entrever uno de los grandes problemas que ha arrastrado la DANA: el colapso del alcantarillado. Unos 13 municipios afectados han visto cómo sus alcantarillas no tragan agua, sobre todo el martes, cuando una tormenta descargó más de 60 litros por metro cuadrado en un par de horas, sin ser una cantidad descomunal.

Ello demuestra la precariedad del sistema de alcantarillado, colapsado por barro solidificado, que hace que drenen un 60% menos. Todo aquel barro que se lanzó a las alcantarillas para limpiar las calles e infraestructuras y los residuos de arrastres, actualmente siguen allí, como un foco de problemas e inundaciones a largo plazo. El barro está duro como el hormigón y se mezcla con el agua cargada de cal de Valencia.

Un robot graba el interior de las tuberías

Aguas de Valencia ha enviado un robot teledirigido para la supervisión del bloqueo de las alcantarillas. A través de la cámara se puede apreciar la gran cantidad de loco solidificado presente en las tuberías, dejando casi por la mitad el espacio por donde canaliza el agua.

Lo cierto es que las calles son un mar de obras, y cuando hay alerta por lluvias, la población se pone en situación de emergencia. El asunto del lodo complica además la vida a los vecinos. "Las alcantarillas no tragan bien y las obras están tardando mucho", comenta una vecina de Catarroja. "Deberían invertir más y ser rápidos por la salud de todos", denuncia otra vecina de Alfafar.

La necesidad de obras se está convirtiendo en una urgencia, pero habría que levantar pueblos enteros para llevarlas a cabo. "Las obras van a suponer levantar prácticamente todo el municipio, así que habrá que hacerlo por fases", explica Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer. "Hay puntos en la población que tenemos localizados donde las alcantarillas mantienen mucho barro y el diámetro de la canalización es menor", cuenta la primera edil.

Previsión de cuatro a cinco años

El Ministerio de Transición Ecológica ha repartido 417 millones de euros a los Ayuntamientos para que afronten obras de reparación y depuración. En su mayoría se han entregado a las operadoras para agilizar los plazos, aunque en municipios con gestión directa, el proceso se complica porque debe cumplir más trámites.

"Gracias al fondo de MITECO, tenemos 20 millones de euros solo para alcantarillado", expone Sanz, "y con ello calculamos que en 4 o 5 años Benetússer podrá estar en marcha de nuevo".

En Catarroja se están haciendo actuaciones no solo para eliminar ese lodo solidificado, sino para mejorar la infraestructura de unas tuberías y alcantarillado que ya no funcionan ni son tan operativas como deberían, algo que se ha visto agravado por la presencia del lodo que no ha sido retirado.