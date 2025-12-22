Miguel Ángel Gallardo presenta su dimisión tras los resultados electorales en Extremadura

El PSOE de Extremadura se quedará en manos de una gestora transitoria hasta que se celebre un congreso extraordinario

El candidato socialista que optaba a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, presenta su dimisión menos de 24 horas después de conocer los resultados electorales en Extremadura. El candidato ha tomado la decisión sobre las 17:30 horas ante la dirección regional en una reunión a puerta cerrada.

El PSOE obtuvo los peores resultados de su historia en el resultado de las elecciones de Extremadura, perdiendo 10 escaños. Estos datos provocaron una decisión casi simultánea en Gallardo, quien pidió una reunión de urgencia.

El PSOE de Extremadura se quedará en manos de una gestora transitoria

La dimisión como secretario general llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia, bajando de 28 a 18 escaños, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la candidata del PP y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que solo ha ganado un escaño, mientras que Vox y Podemos han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente, según EFE.

El PSOE de Extremadura se quedará en manos de una gestora transitoria hasta que se celebre un congreso extraordinario acordante con la dirección federal y la secretaría de Organización, Rebeca Torró.

Gallardo confesó que "lo que menos le preocupaba era su futuro político"

Miguel Ángel Gallardo convocó una reunión de urgencia tras los resultados en las urnas. Ahora, será una gestora temporal la que coordine la transición del partido hasta que se designe la figura que le sucederá. El candidato aseguró ayer que lo que menos le preocupada era "su futuro político": "Lo que menos me preocupa es mi futuro político, lo que más me ocupa es que el Partido Socialista tome la mejor decisión, por eso, insisto, mañana he convocado a la Ejecutiva Regional". Así lo dijo tras convocar de forma urgente a la Ejecutiva Regional del PSOE extremeño.

Ferraz no había querido manifestarse públicamente sobre lo que debía hacer Gallardo tras estas elecciones y hasta el momento habían señalado que correspondía al PSOE extremeño tomar la decisión sobre su futuro político.