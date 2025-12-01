Renfe ha lanzado una web con un mapa interactivo que muestra la posición en tiempo real de los trenes de Cercanías y Rodalies

Renfe ha lanzado una web con la ubicación en tiempo real de los trenes de Cercanías y Rodalies, a la que puede acceder directamente desde el navegador, sin necesidad de descargarte ninguna aplicación en tu móvil. La herramienta muestra dónde se encuentra cada convoy, su estado y el recorrido que está realizando en cada momento, de modo que están geolocalizados para que puedas llegar a tiempo y tengas los horarios a tu alcance, antes de llegar a los paneles de la estación.

Esta novedad responde a una demanda de los viajeros para saber si los trenes están llegando a la estación en tiempo real, o si van con retraso, cuánto tiempo falta para que aparezca por el andén. La información ya existía de forma parcial en pantallas físicas cuando acudías a las estaciones de cercanías en Madrid, pero ahora Renfe la centraliza en una web de acceso directo para cualquier persona, sin necesidad de registro ni instalación de apps adicionales.

Cómo funciona el mapa en tiempo real de los trenes

La plataforma de Renfe se centra en un mapa interactivo, dónde se puede elegir la línea de Cercanías o Rodalies que quieres consultar. Aunque, la selecciones o no, aparece junto a todas las líneas disponibles en tu ruta habitual o mapa cercano, dándote la opción de que puedas ver todos los trenes que están circulando en ese momento. Cada tren se presenta con un icono que avanza por su línea según la posición GPS en la red.

El usuario puede desplazarse por el mapa, y pulsar sobre cualquier tren y ver su información detallada, con esta acción aparecen datos como la línea a la que pertenece, la estación de origen, destino, paradas anteriores y la próxima a la que se dirige. También incluye información sobre su estado en movimiento o detenido.

Uno de los puntos más útiles es la información sobre la puntualidad. Renfe utiliza un sistema de colores para que sea entendible de un vistazo: verde que indica que el tren circula en hora o con un retraso mínimo de hasta 3 minutos, naranja que señala pequeñas demoras, de entre 3 y 5 minuto o rojo que muestra retrasos de más de 5 minutos

Como la web también permite filtrar la información por líneas concretas, resulta especialmente útil en núcleos grandes, como Madrid o Barcelona, donde se solapan muchos servicios en espacio reducido. Al seleccionar una línea, solo aparece esta en el mapa, por lo que el resto se oculta y es más fácil apreciar como evoluciona la seleccionada. También se pueden seleccionar varias a la vez.

En cuanto a la cobertura, no se limita a un solo territorio. Está disponible para los diferentes núcleos de Cercanías y Rodalies repartidos por España. De hecho, se puede marcar un territorio concreto para acceder directamente a su mapa de trenes.