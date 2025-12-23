La ONCE podría estar preparando un comunicado para dar más explicaciones al respecto

Desalojan la Diputación de Badajoz tras recibir un paquete sospechoso dirigido a Miguel Ángel Gallardo: se trata de una falsa alarma

Los dos paquetes sospechosos recibidos este martes en la Diputación de Badajoz, que finalmente no contenían artefactos explosivos, podrían ser un regalo navideño de la ONCE. La sospecha de explosivos en los paquetes ha quedado en una falsa alarma tras ser sometidos a un escáner de rayos X.

Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a EFE que el remitente era la ONCE y que podría ser un regalo navideño de esta entidad, al estar acompañado además de un mensaje en este sentido de la organización. Según estas fuentes, la ONCE podría estar preparando un comunicado para dar más explicaciones al respecto.

Ambos paquetes iban para Miguel Ángel Gallardo

Uno de los paquetes se ha entregado por la entrada de la calle Felipe Checa y el otro por la de la calle Obispo Juan Rivera, ambos dirigidos al expresidente de la institución Miguel Ángel Gallardo, hasta ayer secretario general del PSOE extremeño.

Ante la sospecha de los guardias de seguridad situados en cada uno de los accesos, desde la institución se ha puesto en marcha el protocolo de desalojo de las instalaciones establecido para este tipo de situaciones, y al mismo tiempo se ha dado aviso a la Policía Nacional.

En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados, y posteriormente ha tenido lugar la llegada de agentes Tedax, especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

Tras la inspección durante dos horas, y ante las dudas por el cableado del interior, los agentes Tedax han podido determinar finalmente que la mercancía que iba dentro eran aparatos electrónicos con cables y corroborar que era una falsa alarma.