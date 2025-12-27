El incendio se ha declarado sobre las 7.30 horas de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento

Los servicios de emergencias han atendido a 22 personas por inhalación de humo, 5 de ellos policías locales

Compartir







MallorcaLos Bomberos de Mallorca y la Policía Local han desalojado preventivamente este sábado a unos 60 vecinos de un complejo de apartamentos de seis plantas situado en Sa Coma, en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), por un incendio que se ha originado en un aparcamiento subterráneo.

Los servicios de emergencias han atendido a 22 personas por inhalación de humo, 5 de ellos policías locales, y todas en estado leve, sin ningún hospitalizado.

5 policías atendidos por los servicios de emergencias por inhalación de humo

El incendio se ha declarado sobre las 7.30 horas de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento de uno de los dos edificios que forman el complejo situado en la calle Ficus, en Sa Coma, han informado los Bomberos de Mallorca, que han actuado con bomberos de los parques de Manacor, Artà y Alcúdia.

El incendio ha inundado de humo rápidamente uno de los bloques, razón por la que "ha sido evacuado con urgencia", ha explicado el jefe de los Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín.

En la evacuación han intervenido policías locales de Sant Llorenç y de Manacor, que han sido los primeros en llegar al incendio, y "a raíz de esto ha habido 5 policías que han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias por inhalación de humo, todos de carácter leve", ha indicado Bonnin.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras los bomberos trabajaban en la extinción y como medida preventiva, unas 60 personas han sido desalojadas, el bloque completo donde estaba el garaje afectado por el incendio, con unas 40 viviendas. Otros vecinos han permanecido confinados en sus viviendas, los del otro inmueble, de unas 30 viviendas.

Sobre las 9.30 horas, el incendio se ha declarado controlado y poco después extinguido, si bien siguen los trabajos de ventilación. Los Bomberos de Mallorca investigan además el foco del incendio.