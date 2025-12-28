La segunda fase de la operación especial de tráfico ha coincidido con un temporal de aviso por lluvias

Las fuertes lluvias dejan más de 300 incidencias en Málaga esta madrugada: crecida histórica del río Guadalhorce

Compartir







Seis carreteras secundarias sufren en la mañana de este domingo cortes por la lluvia en Córdoba, Almería, Murcia, Girona y Castellón, mientras que la nieve y el hielo afectan a trece vías secundarias, con tramos cortados en nueve, y hay retenciones en varios puntos de la red viaria.

La segunda fase de la operación especial de tráfico ha coincidido con un temporal que este domingo deja avisos por lluvias: rojo en la vega del Segura, en Murcia, naranja en Almería, Granada, Málaga y el sur de la Comunidad Valenciana, y amarillo, pero con riesgo más moderado, en Albacete, Alicante, Teruel y Castellón. Además, en las zonas de montaña de Girona hay aviso amarillo por riesgo de aludes.

PUEDE INTERESARTE Las fuertes lluvias provocan el derrumbe de una casa en El Perelló, Tarragona

Varias vías cortadas

Según la información de la DGT a las 14.00 horas de ese domingo, hay vías cortadas por lluvia en Jarata (Córdoba), en Almería en la la AL-8105 y la AL-8106 en Villaricos y Cunas, respectivamente, la RM-23 en Murcia, a la altura de Alhama de Murcia, la N-340 a en Benicarló, Castellón y la GIP-5129 en Vilafant, provincia de Girona.

Además, a esta hora varios accidentes complican la circulación. Continúa cortada la AP-1 en Burgos, a la altura de Olalla de Bureba, Sentido Vitoria, y también está cortada la A-22 en Huesca, en Castejón del Puente, sentido Lleida, y otro accidente afecta a la A-2 en Torijas (Guadalajara) en sentido Zaragoza.

También hay dificultades en la entrada a Barcelona por la C-58 en Montcada, en la A-4 en Toledo, a la altura de Tembleque y en dirección Madrid, en la Comunidad Valenciana en la AP-7 en Gandía sentido Valencia capital, y en la salida de Sevilla por la A-4 en Carmona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Respecto al hielo y la nieve, la situación es similar a la de anteriores jornadas. Hay nueve tramos de carreteras cortadas en Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Barcelona y Navarra, la mayoría en zonas de montaña y es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno en otras cuatro vías.

En concreto continúan cerradas la AL-5402 entre Bayárcal y Laroles, en las provincias de Almería y Granada, la A-337 en Laroles, la A-4030 y la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada, todas ellas en Granada. En Asturias está cortadas la SD-2 en Saliencia, en Salamanca la DSA-191 a la altura de Candelario, y en navarra hay cortes en la NA-2011 en Pikatua y NA-2012 entre Muskilda e Irati.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la A-1178 a altura de El Cántaro (Almería) es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno y la circulación está limitada a 30 kilómetros por hora, al igual que ocurre en Granada, entre Canales y Sierra Nevada, en la A-395, y en Güejar Sierra, en la A-4030 y en Salamanca, en Peña de Francia, en la SA-203.

La DGT espera 8,3 millones de viajes en esta fase de la operación especial de tráfico

La DGT, que espera 8,3 millones de viajes en esta fase de la operación especial de tráfico, pide a los conductores intentar no pasar por las zonas afectadas por el temporal, consultar la información meteorológica y evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios en zonas en aviso rojo, como la vega del Segura en Murcia donde ha caído una fuerte tromba de agua en la mañana de este domingo.

El temporal irá abandonando la Península mañana, dejando todavía precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, e irá dejando paso a un tiempo anticiclónico en la Península, con abundante nubosidad baja en vertientes atlántica y cantábrica, y Ebro