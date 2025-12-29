José quiere mantener vivo el legado de su abuela y lo explica todo en 'Vamos a ver'

Agustina está enferma de Alzheimer y su nieto José quiere recuperar los recuerdos de ella, para llevarlo a cabo ha creado una aplicación que recoge todas sus vivencias para mantener vivo su legado y el de todos los abuelos del mundo. José entra en directo en 'Vamos a ver' para contarlo todo sobre esta gran iniciativa.

José cuenta que ha estudiado matemáticas y que lleva un tiempo estudiando la Inteligencia Artificial que es la herramienta principal con la que desarrolla su aplicación, pero cuenta por qué lo ha llevado a cabo: ''Para mí es la persona más importante de mi vida. Siempre lo ha sido y he vivido siempre con ella en mi casa. Desde chico siempre me he cuidado y tengo una relación con ella muy bonita''.

''El proyecto se llama Abuelito y con él nos vamos a China a a desarrollarlo a partir de febrero'', cuenta y explica en qué consiste: ''Hemos sacado una aplicación en la web en la que, respondiendo simplemente 18 preguntas, el abuelo de su vida, somos capaces de generar una historia de su vida, creamos un libro que además se pueden añadir fotos''.

Además, revela qué le está enseñando su proyecto: ''Algo que me ha llamado mucho la atención es la capacidad de recordar las canciones, porque ella no se acuerda ni de mi nombre. Sabe que soy su Nieto, pero no, no se acuerda de mi nombre ni nada. Pero le pongo una canción de su época y se acuerda de la letra perfectamente''.

''Es increíble y por eso me parece tan fascinante al mismo tiempo, que es muy dura la enfermedad del Alzheimer, pero creo que con la tecnología que se está desarrollando podemos poner soluciones para detectarlo temprano y a partir de ahí actuar desde un inicio'', añade.