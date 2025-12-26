Denuncian fiestas, botellones y locales sin licencia en pleno centro de la ciudad. Reclaman más vigilancia policial ante una situación que se agrava durante las Navidades

Las fiestas de Navidad son sinónimo de diversión, brindis, villancicos y cenas, pero también de ruido. Vecinos del centro de Zaragoza denuncian que las constantes fiestas y botellones les impiden descansar por la noche. Aseguran que las aglomeraciones de jóvenes en las calles están generando otros problemas añadidos y que, pese a haber instalado ventanas acristaladas con triple capa, el aislamiento resulta insuficiente ante el volumen del ruido. Muchos de ellos han presentado varias denuncias, aunque por el momento no han obtenido resultados, y reclaman un refuerzo de la vigilancia, especialmente durante estas fechas festivas.

'Vamos a ver' habla en directo con vecinos del centro de Zaragoza que dicen estar al límite. Miguel explica cuánto dinero ha invertido para intentar reducir el ruido en su vivienda: "Nosotros empezamos en el año 2004 a recoger firmas, más de dos mil, y el coste económico de las inversiones en casa para aislar apenas cinco decibelios fue de 30.000 euros. Aislamos también paredes con la última tecnología que hay y seguimos sufriendo prácticamente lo mismo dentro de casa".

Vecinos del centro de Zaragoza: "Soportamos ruido, suciedad, vómitos, orines, cristales y retrovisores rotos, peleas constantes"

Por su parte, Emilio denuncia que varios locales de la zona operan sin licencia: “Fuimos descubriendo locales que estaban funcionando sin licencia. Hace poco supimos de uno que llevaba 18 meses sin ella y otro que llevaba seis años sin licencia y sin prevención de incendios. No se puede entender que el ayuntamiento haya permitido tener esa discoteca abierta".

Además, relata la situación que viven cada noche: "Soportamos ruido, suciedad, vómitos, orines, cristales y retrovisores rotos, peleas constantes. En nuestra zona hay unos 20 locales de ocio nocturno, van saliendo de un bar y entrando en otro hasta las seis y media de la mañana o, en estas fechas, incluso hasta las ocho. No se puede dormir".