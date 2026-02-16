Muere el actor Robert Duval a los 95 años

Muere Robert Duvall, actor de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', a los 95 años
Robert Duvall, ganador de un Óscar por 'Gracias y favores' y nominado por sus papeles en películas como 'El padrino', 'Apocalypse Now' y 'El gran Santini', ha fallecido a los 95 años. Duvall murió "pacíficamente" en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana anunció la noticia públicamente a través de Facebook este lunes 16 de febrero.
La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".
La trayectoria del actor
El actor era uno de los rostros más conocidos del cine estadounidense. Nació en 1931, en San Diego, California. Su madre era actriz ‘amateur’, por lo que desde pequeño tuvo muy presente el mundo del espectáculo. De hecho, su hermano Billy le describía como “un niño problemático, aunque con talento para la interpretación, heredado de su madre”. Uno de sus primeros trabajos como actor fue interpretando a Boo Radley en ‘Matar a un ruiseñor’. Ahí fue cuando comenzó su larga trayectoria.
Entre tantos personajes que ha dado vida, también destaca ‘Kilgore’ en ‘Apocalypse Now’, una película estrenada en 1979 y que dejó frases célebres como ‘Me encanta el olor a napalm por la mañana’. Fue nominado hasta en siete ocasiones al Oscar, y ganó el premio al mejor actor en 1984 por ‘Tender Mercies’.