Jorge García Dihinx es pediatra y famoso en redes sociales por su amor al montañismo, entre los fallecidos en el alud de Panticosa

Los fallecidos por el alud en el Pico Tablato murieron por los golpes: dos supervivientes alertaron para rescatar a sus compañeros

Compartir







Jorge García-Dihinx, médico pediatra español, nacido en Zaragoza en 1970, que desarrollaba su labor profesional en el Hospital San Jorge de Huesca, y era muy conocido en redes sociales, es uno de los fallecidos en el trágico alud registrado en la cara oeste del pico Tablato en Panticosa.

También ha fallecido su pareja, Natalia Román, según adelanta la cadena SER, conocida por su gran rendimiento en pruebas de larga distancia en montaña. También era autora de su propio blog 'Permanent Movement', donde narraba experiencias de esquí, montaña y vida activa (incluyendo el manejo de la diabetes tipo 1, una condición que ambos han abordado abiertamente en sus relatos). Del otro fallecido se desconocen por ahora datos personales.

PUEDE INTERESARTE Tres muertos y una mujer herida leve tras ser arrastrados por un alud de nieve próximo al Balneario de Panticosa, Huesca

Por qué Jorge García-Dihinx amaba la montaña pese a sus riesgos

Se da la trágica paradoja, que Jorge García-Dihinx había explicado en sus redes sociales por qué le gustaba ir a la montaña. "Mucha gente se pregunta por qué vamos a la montaña, por qué aceptamos sus riesgos y la respuesta no es el peligro. Vamos a la montaña por momentos como estos - en referencia a su vídeo- a 3.000 metros mientras el mundo moderno se queda abajo y ahí arriba solo estás concentrado en el paso siguiente. Son momentos de concentración absoluta en el ahora, momentos en los que el frío nos hace sentir más vivos y en los que por unos instantes sentimos que pertenecemos a la montaña. Momentos compartidos que se quedan para siempre dentro, momentos de magia y naturaleza que no existen en la ciudad y en estos días tan cortos de invierno, cada minuto es oro, son minutos de oro que añadir en tu vida y si es posible a una vida que dure 100 años".

PUEDE INTERESARTE La madre de la familia de españoles desaparecidos en Indonesia identificó el cadáver de su hija: no se separa del muelle durante la búsqueda

García-Dihinx estaba especializado en gastroenterología pediátrica, nutrición y obesidad infantil, y era muy conocido por su faceta divulgadora en temas de salud, especialmente relacionados con la alimentación, el colesterol y los hábitos de vida saludables, participando habitualmente en charlas y actividades formativas. Sus seguidores en la red social Instagram alcanzaban los 370.000.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jorge García Dihinx era popular en el Hospital San Jorge de Huesca, donde trabajaba. Hace menos de una semana participó en una iniciativa solidaria promovida por los Bomberos y el Ayuntamiento oscense para repartir regalos de Navidad entre los niños hospitalizados. según informa el Heraldo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En su blog 'lameteoqueviene', sobre meteorología del Pirineo, actividades de montaña y temas salud. Se definía así mismo como "pirineísta, esquiador, payaso a veces, niño muchas veces, fotógrafo, mediocre escritor, montañero, médico, pediatra viajero, curioso, admirador de la gente creativa". García-Dihinx era autor de una importante colección de guías de esquí de montaña tituladas 'Rutas con esquís. Pirineo aragonés, publicadas por la editorial Prames con mapas detallados, consejos de seguridad y fotografías, convirtiéndose en herramientas esenciales para esquiadores y montañeros.

No solo eso definía el tiempo que iba a hacer este mismo 29 de diciembre, donde ya había avisos de heladas. El lunes 29 decía Jorge García-Dihinx iba a ser un día bello día soleado en Aragón y Pirineos, sin apenas vientos, con heladas débiles en el Pirineo al amanecer (temp -1/9ºC). Iso 0º a 2.000m. En Zaragoza, posibilidad de nieblas matinales, rompiéndose al mediodía.

Según fuentes consultadas conocedoras de la zona, ni la nieve está asentada ni está haciendo frío. Eso hace que el manto nivoso sea muy inestable. De hecho, la Aemet advertía de problema de nieve reciente y de placas de viento en cotas altas, así como de problemas de nieve húmeda en solanas, especialmente en cotas bajas. En su propio blog hablaba del riesgo de aludes y el respeto que había que tener en la montaña.

Jorge Azcón ha destacado, en este sentido, el conocimiento de las víctimas sobre la montaña y el clima: “Eran personas muy queridas, expertos no solamente montañeros, sino también meteorólogos”, ha dicho. “La montaña aragonesa está de luto, cualquier persona que pierde la vida es una desgracia, pero el conocimiento, la experiencia que tenían es conocida en el valle, en las redes, por todos aquellos que aman el pirineo, es mala suerte, el riesgo cero no existe, esto nos hace ser muy responsables porque aun siendo un experto profesional de la montaña y la meteorología puedes tener un golpe de mala suerte”.

El riesgo cero no existe como bien sabían los fallecidos. La mala suerte ha sido clave. Se ha producido la fractura de una placa, que ha arrastrado tanto hielo como nieve que ha arrollado a las víctimas.