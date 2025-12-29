Miguel Salazar Madrid, 29 DIC 2025 - 17:24h.

Marifé no puede más. Esta mujer de la localidad valenciana de Paterna ha denunciado junto a su hijo su caso en 'El tiempo justo': exigen que se tomen medidas ante su inquiokupa, una empresaria con dos negocios en activo que ha alegado que su hijo posee una discapacidad para no pagarles el alquiler.

Un año sin pagar argumentando la vulnerabilidad de su hijo

"Dos veces me ha llamado los servicios sociales de Paterna. Va a revisar el caso", relata el hombre como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Lo que no se esperaba Marifé es que se tendría que ver obligada a pedir ayuda a Cáritas por los pocos ingresos que recibe, algo que podría solucionarse si la empresaria solucionase la deuda que dicen que aún no les ha abonado. "Mi madre le dejó un piso por una mensualidad de 400 euros. No está pagando en 2025", asegura el mismo.

Durante todo este año, la presunta inquiokupa no les ha aportado ni un solo euro. "Nos debe unos 4.400 euros de 11 mensualidades de 2025, más la comunidad de 5 años", relata el hijo de la propietaria en el programa de Telecinco.

Una y otra ya tuvieron contacto en el pasado año, porque su intención pasaba por la compra del piso que alquila. "Intentamos llegar a un acuerdo para que se fuese una vez acabado el contrato", agrega. Además, el hombre denuncia que la mujer tiene capacidad económica para cumplir con el alquiler. "Es una empresaria que tiene dos negocios activos y se ve que le va muy bien", dice.

En concreto, la supuesta inquiokupa tiene una "papelería" y "un servicio a domicilio de limpieza". "Le dejamos el piso a 400 euros pero en esta población se alquilan pisos a 700 u 800 euros", añade. Una y otro desean que la situación cambie. "Esperemos que esta persona se vaya lo antes posible porque mi madre lo necesita"