El infierno de Marisa Martín Blázquez con su inquiokupa: "Me debe más de 23.000 euros y el juzgado ni ha admitido la demanda de desahucio"

Antonio Montero y su pareja Marisa Martín-Blázquez denuncian haber sido víctimas de inquiokupación. La persona que alquila su vivienda desde el año 2021 lleva más de 24 meses sin pagar el alquiler, lo que se traduce en unos 21.000 euros de deuda según comparten.

El televisivo no ha podido ocultar su enfado ante la situación que está viviendo, y cree que todo es responsabilidad del "Gobierno" y no del inquiokupa. "La culpa es de las leyes de la vergüenza, de que la propiedad providad no sea algo sagrado porque para tenerla hay que haber pagado impuestos, tienes que ir al notario, es haber trabajado fines de semana...", lamenta.