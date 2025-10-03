Una anciana rompe a llorar por culpa de su inquiokupa: "Lo único que quiero es que se vayan de mi casa"

Alfonsa le alquiló su piso a una amiga de su hija en la que confiaba ciegamente, pero desde enero no le paga el alquiler.

Una amistad rota y un piso destrozado. Leticia y Esther, amigas de toda la vida, se encuentran ahora en guerra abierta por un piso en Vallecas. Hace cinco años, Alfonsa, madre de Leticia, decidió alquilar su vivienda a Esther, confiando ciegamente en ella. Sin embargo, en enero de este año, Esther dejó de pagar el alquiler. Además, la acusan de haber convertido el piso en un lugar insalubre: lleno de humedad, suciedad, grasa y, lo más impactante, hasta 20 gatos hacinados en menos de 30 metros cuadrados. Alfonsa está destrozada mientras que, en paralelo, Esther muestra en redes sociales su vida feliz junto a sus animales.

'El programa de Ana Rosa' ha acompañado a Alfonsa hasta el piso okupado por Esther. La propietaria explica por qué decidió alquilarle la vivienda y a un precio muy bajo: “Porque eran amigas y confiaba en ella y en él. Entonces, como mi hija confiaba en ellos, les alquilamos el piso, además muy barato porque eran ellos, en 400 euros. Nunca pensé acabar así, si no, yo no se lo hubiera alquilado, por supuesto”.

Alfonsa: "Estoy muy mal, porque yo he pasado por mucho para que me hagan esto"

El reportero del programa intentó hablar con Esther, aunque fue complicado porque no quiso abrir la puerta. Lo único que aseguró, entre un ataque de ansiedad, fue que paga el alquiler y que pronto se marchará: “Tengo planificado irme, pero no tengo sitio donde ir. En dos meses calculo que me voy de este piso”.

Por su parte, Alfonsa asegura que solo quiere recuperar su vivienda: “Estoy muy mal, porque yo he pasado por mucho para que me hagan esto. Además, es una porquería lo que me tiene que pagar, que es para complementar mi pensión de 900 euros. El piso lo he pagado yo, trabajando como una burra. Le perdono la deuda, lo único que quiero es que se vayan de mi casa”.