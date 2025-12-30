De 29 años y vecina de Oridzia, Guipúzcoa, fue trasladada al hospital herida leve con síntomas de hipotermia

El testimonio de una persona que esquió en la zona de la tragedia: "Nos avisaron de una capa inestable, pero el día era perfecto"

HuescaLa mujer que resultó herida en el trágico alud en el que han muerto tres personas en Panticosa, Huesca, ha recibido el alta. De 29 años y vecina de Oridzia, Guipúzcoa, fue trasladada herida leve con síntomas de hipotermia hasta el hospital de San Jorge de Huesca, del que ya ha podido salir esta mañana, según ha informado el Gobierno de Aragón.

La joven, según ha precisado también la Guardia Civil, se encontraba practicando esquí en la ladera oeste del pico Tablato, en la zona del balneario de Panticosa, donde se produjo el aciago incidente.

Tres muertos por el alud en Panticosa

Todo ocurrió cuando un grupo de seis esquiadores con experiencia se vio sorprendido por el alud “a unos 2.000 metros de altura”. Fue “un deslizamiento bastante largo de nieve” y tres de ellos, –el pediatra y bloguero Jorge García Dihinx, su pareja, la atleta Natalia Román, y Eneko Arrastua, vecino de Irún, Guipúzcoa–, murieron en la avalancha.

Según han explicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y jefe del GREIM, Baín Gutiérrez, la tragedia pudo ser peor: otros esquiadores lograron sacar con vida a otras tres personas, así como a la herida, que estaba enterrada "a una profundidad considerable".

De los tres fallecidos, uno de ellos, Jorge García Dihinx, pediatra especialista en Nutrición, de 55 años, era vecino de la comarca de la Hoya de Huesca. Su pareja, Natalia Román, de 36, era natural de Zaragoza. El tercer fallecido es el vecino de Irún, de 48 años. Todos ellos eran montañeros experimentados.

Tras lo ocurrido, sus cuerpos fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la capital aragonesa.

En el suceso, resultaron ilesos un hombre de 60 años vecino de Ordizia y otro de 51, vecino de Zaragoza, según ha informado la Guardia Civil.