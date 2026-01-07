Rocío Amaro 07 ENE 2026 - 12:51h.

La menor, de 14 años, fue vista por última vez el 27 de diciembre en el municipio almeriense y figura ya en la base de datos del Centro Nacional de Personas Desaparecidas

La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen activa la búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para localizar a la joven

AlmeríaLas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen activa la búsqueda de Malak H., una menor de 14 años cuya desaparición fue denunciada el pasado 27 de diciembre de 2025 en el municipio almeriense de Vícar. Desde ese día no se ha vuelto a tener noticias de su paradero, lo que ha llevado a activar el protocolo de localización de personas desaparecidas.

El caso ha sido difundido a través del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, con el objetivo de recabar la colaboración ciudadana. La menor figura ya en la base de datos oficial y su imagen y descripción han sido compartidas para facilitar su identificación.

Vestía pantalón gris y chaquetón marrón

Según la información facilitada, Malak H. nació el 2 de octubre de 2011, tiene ojos marrones, el pelo negro, liso y largo, una constitución física corpulenta, mide aproximadamente 1,65 metros y pesa en torno a 70 kilos.

La última vez que fue vista vestía pantalón deportivo gris, chaquetón marrón de piel de borrego y zapatillas deportivas negras. Desde entonces, no consta información sobre su ubicación.

Desde las autoridades se insiste en que cualquier dato puede resultar clave, por pequeño que parezca, para avanzar en la localización de la menor.

Las personas que puedan aportar información sobre el paradero de Malak pueden ponerse en contacto con la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o escribir al correo electrónico colaboracion-cndes@interior.es.

Centro Nacional de Personas Desaparecidas

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano encargado de la coordinación centralizada del sistema de búsqueda de personas desaparecidas en España. Su función principal es facilitar la actuación conjunta y permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, actúa como punto de contacto con otras administraciones públicas, instituciones y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y colabora con medios de comunicación y entidades privadas para la difusión de alertas y solicitudes de ayuda a la ciudadanía.

El CNDES también analiza y valora las propuestas de los familiares de personas desaparecidas y trabaja en la mejora continua de los protocolos de actuación, con el objetivo de reforzar la eficacia del sistema y aumentar las posibilidades de localización.