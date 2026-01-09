Gonzalo Barquilla 09 ENE 2026 - 13:42h.

Juan Ángel Pérez Sanz de Galdeano, de 69 años, desapareció en Olite el pasado 31 de diciembre: fue grabado durante una carrera

La Policía Local de Olite, localidad navarra ubicada a unos 40 kilómetros de Pamplona, busca desde el pasado 31 de diciembre a Juan Ángel Pérez Sanz de Galdeano, un hombre de 69 años al que se le perdió el rastro poco antes de Nochevieja.

Los agentes han compartido un vídeo en redes sociales, con una duración de 23 segundos, en el que se puede ver a Juan Ángel cruzando la carrera de la San Silvestre de Olite. Las imágenes se grabaron sobre las 19:00 horas. En ellas se puede ver al hombre caminar por la acera hasta que desaparece del plano. En esa zona, los participantes pasaban por la calle Mayor y entraban en la Plaza Carlos III el Noble, el punto de inicio y fin de la prueba.

Juan Ángel es uno de los usuarios de la residencia de Olite, La Milagrosa. Allí esperaban que llegara para tomarse las uvas junto al resto de mayores, pero no apareció, como ha denunciado la Policía. Desde el punto en el que fue grabado el hombre hasta la residencia había unos 200 metros en línea recta, pero la vía era intransitable por la carrera. Esto hace pensar que Juan Ángel pudo buscar un camino alternativo y paralelo para volver. Pero en su regreso se perdió su pista. ¿Qué le pudo ocurrir? Han pasado nueve días y no hay noticias.

El desaparecido presenta un ligero deterioro cognitivo

La Policía Local de Olite ha compartido otra imagen de Juan Ángel y pide colaboración ciudadana para tratar de encontrarle cuanto antes. Según ha apuntado uno de sus hermanos a 'El Mundo', el hombre, que aparece cojeando en el vídeo debido a una operación, presenta un ligero deterioro cognitivo. El 31 de diciembre salió de la residencia sin nada, sin móvil y sin cartera. El varón es natural de Larraga, pero vivió en Pamplona. Se casó y tuvo tres hijos, pero después se separó y enviudó. En los días anteriores a su desaparición, le habían ido a visitar varios de sus hermanos y uno de sus hijos.

En el momento de su desaparición, Juan Ángel vestía de oscuro, iba abrigado y utilizaba zapatillas. Los vecinos le conocen, ya que siempre ha solido a pasear solo por la localidad. Se pide mucha atención en la zona de Olite, así como de Beire o Tafalla. Las autoridades llevaron a cabo estos días un dispositivo de búsqueda que finalmente quedó suspendido hasta que no aparezcan novedades del caso. En caso de contar con información, se puede contactar con la Policía Local de Olite a través de los teléfonos 948 74 01 75 y 948 74 02 53.