La esquiadora pudo grabar mientras descendía por la ladera sin control por el alud

Así se pudo originar el alud que ha matado a tres personas en Panticosa

Compartir







La montañera Ares Masip ha publicado un terrorífico vídeo esquiando por las montañas de Andorra. En las imágenes se aprecia que la deportista esquiaba con total normalidad acompañada de un perro cuando, de repente, se crea un alud de nieve en la montaña que la arrastra cientos de metros.

La nieve no llega a cubrir a Masip, quien pudo grabar mientras descendía por la ladera sin control. La esquiadora ha aprovechado las redes sociales, donde acumula casi 25.000 seguidores en Instagram, para advertir de los peligros que hay en las montañas.

La trampa heurística, el sesgo mental que le jugó una mala pasada

“Hoy he desatado un alud (zona Cumbre del Hortell, en Andorra, orientación N-E, cota 2400 aproximadamente). Es un sitio muy conocido por mí. Este año he bajado siete o ocho veces. Y, de los últimos cinco días, hoy era la tercera vez. El BPA marcaba riesgo 1-2. Había trazadas frescas de hoy mismo. Y es una pala con una línea de árboles”, explica Masip en la publicación.

Ella reconoce que se confió sobre el terreno. "Se han sumado muchos factores que me han hecho pensar que era seguro. Y aquí es donde entra lo que se conoce como trampa heurística: un sesgo mental que te hace simplificar la realidad y sobrevalorar la seguridad cuando, objetivamente, el riesgo está ahí: lugar conocido, supuesto riesgo bajo, repetición reciente, objetivo poco ambicioso… No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras", resalta la deportista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La montañera incide en la importancia de esquiar con precaución: “Es bueno recordar que el riesgo 0, simplemente, no existe. Hoy se ha quedado en un susto y en una buena lección a nivel personal. Si a alguien le sirve para no bajar la guardia en un sitio 'de confianza', ¡ya estará bien!”.