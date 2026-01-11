Activan un dispositivo de rastreo para localizar a un pescador de 51 años desaparecido en la zona de Punta Engaramada, Asturias

Un familiar del pescador alertó a través de una llamada a Emergencias de la desaparición de este hombre de 51 años

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) coordinan un dispositivo de rastreo para localizar a un pescador de 51 años desaparecido desde la tarde del sábado en la zona de Punta Engaramada, en las inmediaciones de la localidad de Loza, en el concejo de Coaña. Al frente del operativo se encuentra el jefe de la zona noroccidental del SEPA.

Según ha informado este organismo, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.10 horas del sábado, en una llamada realizada por un familiar del desaparecido. En ella se indicaba que el pescador no había regresado a su domicilio a la hora prevista y que, tras acudir a buscarlo, habían localizado su vehículo a unos 300 metros de la zona de pesca. También señalaron que estaban llamándolo a su teléfono móvil, que daba señal, aunque no respondía.

La búsqueda del pescador desaparecido

Tras el aviso, la Sala 112 del SEPA movilizó a los primeros recursos para iniciar la búsqueda e informó a la Guardia Civil y a Salvamento Marítimo, que desplazó a la zona su helicóptero Helimer y la embarcación Salvamar.

Los efectivos rastrearon los acantilados hasta la medianoche, cuando, a las 00.04 horas, el operativo fue suspendido debido a las condiciones meteorológicas adversas. La búsqueda se reanudó a primera hora de este domingo.

El dispositivo, coordinado por el SEPA, se desarrolla por tierra, mar y aire. A primera hora sobrevoló la zona el helicóptero de la Guardia Civil, que posteriormente fue relevado por la aeronave medicalizada de Bomberos de Asturias con el Grupo de Rescate. Está previsto que, una vez finalizada la intervención de los helicópteros, la Unidad de Drones del SEPA continúe el rastreo de los acantilados.

En el mar trabajan una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil, a las que se sumará la ERIE acuática de Cruz Roja.

En las inmediaciones de Loza se instalará el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del SEPA, desde el que se dirige el operativo. La búsqueda por tierra se ha dividido en cinco sectores a lo largo de la línea de costa hacia el este. Al PMA se incorporarán también un técnico del área de Bomberos del SEPA y un técnico del departamento de Protección Civil del 112 Asturias.

En el dispositivo participan bomberos de los parques de Barres, Tineo y La Morgal, así como el Grupo de Rescate, la Unidad Canina y la Unidad de Drones del SEPA. A través del servicio de emergencias también se ha movilizado a las ERIES de rastreo y acuática de Cruz Roja y a voluntarios de Protección Civil de Navia.

Asimismo, intervienen el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón, que mantiene en la zona una embarcación, y la Guardia Civil, con efectivos por tierra, el GREIM, su aeronave y una patrullera.