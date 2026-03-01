Los agentes inspeccionaron siete establecimientos dedicados a la venta de artículos pirotécnicos en Valencia, Alicante y Castellón

"Se encontraban almacenados sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad exigidas", ha precisado la Benemérita sobre los productos

ValenciaAntes del inicio de las Fallas de Valencia 2026, que ya calentaron motores con la 'Crida', la Guardia Civil ha confiscado hasta 15.835 productos pirotécnicos que incumplían las normas para su venta.

Según ha informado el Instituto Armado, la operación se enmarcaba en el control del mercado de este tipo de artículos cuyas compras suben en la previa a una festividad que expondrá sus ninots más llamativos.

Agentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la VI Zona de la Comunidad Valenciana desarrollaron actuaciones centradas en la distribución, comercio y adquisición de pirotecnia en las tres provincias.

Siete establecimientos inspeccionados en la región

Con el objetivo de luchar contra el tráfico ilícito de estos productos y garantizar la seguridad ciudadana, llevaron a cabo la inspección de un total de siete establecimientos que los venden.

Tras un periodo de análisis y de realizar las gestiones oportunas, el 24 de febrero de 2026, en una acción coordinada en la región valenciana, los agentes incautaron la mercancía con un peso de 52,73 Kg NEC.

No se ajustaban a lo establecido en el Reglamento de Artículos Pirotécnicos. La Benemérita ha recordado que solo pueden ser comercializados por negocios que tengan autorización.

"Sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad"

Además, los productos intervenidos "se encontraban almacenados sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad exigidas, lo que suponía un riesgo tanto para los trabajadores como para los ciudadanos".

Este cuerpo de seguridad subraya la importancia de adquirir productos pirotécnicos únicamente en puntos de venta autorizados y de respetar las normas de seguridad establecidas para su uso.