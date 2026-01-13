De Julio Iglesias a Plácido Domingo: las acusaciones de acoso sexual en el mundo de la cultura

El caso de Harvey Weinstein desencadenó el movimiento 'Me Too'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

El caso de Julio Iglesias vuelve a situar en el foco mediático las acusaciones de agresión o acoso sexual contra grandes figuras del mundo de la cultura.

Uno de los precedentes más conocidos es el de Plácido Domingo. En 2019, más de una veintena de mujeres acusaron al tenor de comportamientos inapropiados. Aunque no se presentó ninguna denuncia formal y el caso nunca llegó a los tribunales, el cantante asumió responsabilidades y pidió perdón públicamente, un gesto que con el tiempo matizó asegurando que disculparse no equivalía a reconocer un abuso. Aun así, el impacto fue notable: varios teatros, especialmente en Estados Unidos, le cerraron sus puertas. Sin embargo, hoy, a punto de cumplir 85 años, Domingo continúa sobre los escenarios y mantiene su actividad profesional.

En España, las acusaciones de acoso sexual también han tenido consecuencias en el ámbito institucional. El director catalán Joan Ollé fue cesado al frente del Institut del Teatre tras varias denuncias públicas, aunque la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acabó archivando el caso. Un desenlace que reabrió el debate sobre los límites entre la denuncia social y los procesos judiciales.

El punto de inflexión global llegó con el caso Harvey Weinstein, origen del movimiento 'Me Too'. Decenas de mujeres acusaron al productor de acoso, agresiones sexuales y violaciones, lo que desencadenó una ola de denuncias contra figuras hasta entonces intocables. A partir de ahí, actrices y trabajadoras del sector perdieron el miedo a señalar a personalidades como Morgan Freeman, James Franco o Gérard Depardieu, este último condenado por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película. Un cambio de paradigma que sigue marcando el debate público y cultural a ambos lados del Atlántico