La gobernanta de la casa de Julio Iglesias en Marbella niega conocer o haber trabajado con las dos extrabajadoras que acusan al cantante

La reacción de Ana Rosa Quintana tras los testimonios de denuncia a Julio Iglesias por presunto abuso sexual: "Estoy impactada"

El revuelo mediático en torno a Julio Iglesias no deja de crecer. Dos extrabajadoras del cantante español le han acusado de presuntos abusos sexuales, unas declaraciones que empezaron en 2021 como resultado de una investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Univisión.

En este contexto, ‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en exclusiva con la gobernanta de la casa que Julio Iglesias tiene en Marbella. Visiblemente incómoda por la presión mediática, ha negado conocer a las mujeres que han presentado las denuncias y ha asegurado que no ha trabajado con ellas. “Yo no conozco a nadie, yo no he trabajado con ellas, no sé nada de ellas… nada”, ha asegurado ante las cámaras del programa.

Durante la conversación, la gobernanta ha evitado hacer más comentarios y no ha aclarado si ha hablado recientemente con el artista tras conocerse las acusaciones. La empleada ha mantenido en todo momento una actitud de prudencia, en línea con el silencio que rodea al entorno más cercano del cantante. “A mí dejadme tranquila, yo no sé nada”, insistía. “Yo no voy a hablar, yo no voy a hablar nada, yo no sé nada la verdad, no te voy a decir”, añadía.

Mientras el caso sigue siendo objeto de atención pública, las palabras de la gobernante del cantante español reflejan el clima de tensión que rodea actualmente a Julio Iglesias.