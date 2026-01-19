Nuria Morán 19 ENE 2026 - 10:30h.

Lucas estaba en el vagón 5 del tren Iryo siniestrado y ha contado la pesadilla que ha vivido en 'El Programa de Ana Rosa'

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

El descarrilamiento de un tren en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, Córdoba, que invadía la vía contigua por la que circulaba otro, que también ha descarrilado, ha provocado una gran tragedia humana.

Los testimonios de los supervivientes son atroces y todavía son muchas las personas que buscan a sus seres queridos.

Pocas horas poco después de esta tragedia, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido contar con el testimonio de Lucas Merakio, testigo de este trágico accidente.

Lucas viajaba en el vagón número cinco del tren de Iryo siniestrado y, aunque físicamente está en perfecto estado, nunca podrá olvidar la pesadilla que ha vivido.

El testimonio de Lucas, viajero del vagón 5 del tren Iryo siniestrado: "Había una niña de diez años que no encontraba a sus padres"

"Veníamos muy tranquilos, pero comenzó una vibración que no era normal. Empezó a saltar y se sintió algo rarísimo y muy sonoro donde todos nos asustamos. En ese momento pasó el otro tren, se apagó todo y se sintió un golpe fuerte. Después silencio, equipaje que se caía y gritos de fondo", ha comenzado a contarnos en directo.

Lucas ha continuado relatando: "Comenzó el miedo y no sabíamos qué hacer. Se escuchaban los gritos como en una película de terror y después el golpe de martillos rompiendo los cristales".

Este superviviente ha querido destacar la solidaridad que hubo en todo momento y el miedo que sintieron hasta que pudieron salir de los trenes siniestrados.

"Había una niña de diez años que no encontraba a sus padres. También una mujer del vagón ocho que fue al baño y estaba ocupada, se fue al cinco y por eso se salvó", ha contado todavía visiblemente desconcertado tras lo vivido.