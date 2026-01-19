'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

Tras el descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), cuya cifra oficial en este momento es de 39 personas fallecidas, Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa con un editorial en honor a las víctimas de esta tragedia.

"Buenos días. Ayer a las 19:39 horas se detuvieron todos los relojes. El 18 de enero de 2026 va a pasar tristemente a la historia de los peores accidentes ferroviarios de España. Dos trenes salían de Atocha y de Málaga, como tantos otros trenes, cargados de historias pequeñas, de alguien que regresaba a casa, de alguien que empezaba algo nuevo, de alguien que se iba a encontrar con su familia, con sus seres queridos, de alguien que regresaba al trabajo, y en tan solo unos minutos nadie podía imaginar que el tiempo se detendría en las vías exactamente a las 19:39 horas de la tarde. Un viaje que debía ser tan solo eso, un viaje, se convirtió en una desgracia", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "A esa hora el estruendo de un terrible choque de dos trenes de alta velocidad dio paso a un silencio aún más estremecedor. En ese breve instante, un viaje cotidiano se transformó en un terrible accidente que se ha cobrado decenas de vidas. De momento hay 39 personas fallecidas y alrededor de 160 heridos, 24 de ellos muy graves, entre ellos cuatro niños. Tras descarrilar, un tren Iryo invadió la vía opuesta y chocó contra un tren Alvia que circulaba en sentido Huelva a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Los equipos de emergencia han trabajado toda la noche. Bomberos, sanitarios, psicólogos, policías y los militares de la UME han rescatado a pasajeros atrapados y han asistido a los heridos".

Ana Rosa Quintana: "Enviamos nuestro pésame a todas esas familias que han visto cómo un simple viaje les ha cambiado la vida para siempre"

"Como símbolo, ese trabajador de Iryo que mantenía la calma y organizaba los primeros auxilios. Como siempre, nos quedamos con la solidaridad de las personas anónimas, con todas esos vecinos que están donando sangre, con esa ola solidaria que se ha organizado de manera espontánea para llevar mantas, agua, comida, focos y grupos electrógenos para ayudar en el rescate de los pasajeros de los trenes. Desde aquí, enviamos nuestro pésame a todas esas familias que han visto cómo un simple viaje les ha cambiado la vida para siempre", ha finalizado Ana Rosa.