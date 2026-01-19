Logo de telecincotelecinco
El testimonio de una víctima de los trenes descarrilados en Adamuz: "Veía a mi hermana al otro lado, inconsciente y embarazada"

Víctima de los trenes descarrilados en Adamuz: "Veía a mi hermana al otro lado, inconsciente y embarazada"
El duro testimonio de una víctima de los trenes descarrilados en Adamuz, en 'El Programa de Ana Rosa'.. telecinco.es
Al menos 39 personas han muerto tras el descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). Los testimonios de viajeros y familiares son desgarradores y todavía son muchas las personas que no saben nada de sus seres queridos.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con una de estas víctimas, que relata entre lágrimas cómo no pudo ayudar a su hermana embarazada, que permanece ingresada en la UCI y de la que todavía no saben su pronóstico.

Víctima de los trenes descarrilados en Adamuz: "Me giré, miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo"

"Yo pensé... hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo. Solo se escuchaban chillidos... Intenté ir hacia mi hermana, pero me dijeron que estaba pisando a una niña y no pude acceder", ha comenzado a contarnos.

"Había muchos trozos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras que yo veía a mi hermana al otro lado, inconsciente y embarazada. Yo empecé a gritarle a todo el mundo que estaba embarazada, fueron a por ella, la sacaron y ahora está en la UCI. No sabemos qué va a pasar con ella porque aún no tenemos ningún pronóstico. Había mucha gente, muchos gritos... era como una película de perro", nos ha relatado entre lágrimas.

Además, esta joven está buscando a su perro, que salió despedido en el accidente de los dos trenes de alta velocidad.

