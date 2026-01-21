De 28 años, estaba en la sala de mandos junto al maquinista y otras dos personas

Última hora de los accidentes de trenes en Adamuz, Barcelona y Girona

La tragedia se extiende en el transporte ferroviario en España. Tras el fatal accidente de Adamuz, –ocurrido por el descarrilamiento de un Iryo y un Alvia–, que ha dejado 43 muertos, ahora la atención también se dirige al servicio de Rodalies de Cataluña, donde un tren se salía ayer de la vía en Girona y otro chocaba fatalmente contra un muro de contención en Gelida, Barcelona. En este último suceso falleció una persona: un maquinista en prácticas que se encontraba en la sala de mandos del convoy junto a otros tres integrantes.

Los hechos se produjeron pasadas las nueve de la noche, cuando el tren, de la línea R4 de Rodalies, chocaba contra el muro, que se habría desprendido sobre la vía debido al fuerte temporal de lluvias que ha sacudido a Cataluña con la borrasca Harry, según la principal hipótesis de la investigación. La sala de mandos, en la que se encontraba el fallecido, fue la más afectada.

La víctima mortal del accidente de tren de Rodalies en Gelida, un maquinista en prácticas

La víctima mortal, de 28 años y natural de Sevilla, era un maquinista en prácticas que estaba destinado en la Ciudad Condal para completar su formación, tras haber estado en una empresa privada de transporte de mercancías.

“Hemos de lamentar la muerte de una de las personas que viajaba en el tren”, comunicaba anoche ante los medios Núria Parlon, consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, refiriéndose al joven, quien en el momento en que se produjeron los hechos estaba en la sala de mandos junto al maquinista y otras dos personas también en prácticas.

El primer vagón, tal como se podía apreciar pese a la oscuridad de la noche, y como se constata hoy con aún más claridad, quedó convertido en un amasijo de chatarra y hierros.

Tras confirmarse el fallecimiento e identificarse plenamente su identidad, las autoridades comunicaron la muerte a la familia, como ha lamentado también Nuria Parlón a través de un mensaje en X.

"Lamento profundamente la muerte de uno de los maquinistas en prácticas en el accidente de tren, en el R4. Quisiera expresar mi pésame a sus familiares. Deseamos también la rápida recuperación de las personas heridas en el accidente. Así como, un agradecimiento a la labor de los servicios de emergencia Govern", señalaba la consejera catalana de Interior.

Más de una treintena de heridos en el choque del convoy contra el muro de contención

En el suceso, además de la muerte del maquinista en prácticas, también resultaron heridas 37 personas: cinco de ellos graves, seis menos graves y 26 leves.

El vagón inicial del convoy fue el peor parado por la colisión. “Una persona estaba atrapada. Hemos hecho maniobras de excarcelación”, contaba un bombero ante las cámaras en el lugar.

Los efectivos de Emergencias desplazados hasta la zona han estado toda la noche trabajando sobre el terreno para comprobar que no hubiera más personas atrapadas y para tratar de estabilizar el muro. Respecto a ello, una de las hipótesis en las que se centran es que este último podría haber cedido a consecuencia de las últimas lluvias.

De igual modo, también se revisan otros tramos de las diferentes vías de Rodalies que puedan haber quedado dañadas por el temporal.

“Habrá un comité de emergencias donde valoraremos estos datos y será ese el momento de valorar cuando se puede restablecer el servicio de Rodales en Cataluña”.

Por ahora, el servicio permanece suspendido, y no será hasta que se valore la infraestructura y se garantiza que es seguro cuando se reabra y normalice la circulación ferroviaria.