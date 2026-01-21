Emergencias ha tenido que atender a una persona por una crisis de ansiedad tras el incidente

Siete minutos de diferencia evitaron la tragedia para una pareja malagueña en el tren descarrilado en Adamuz

Compartir







El tranvía en Tenerife ha sufrido un leve descarrilamiento al colisionar contra un autobús. Los hechos han ocurrido a la altura del puente que conecta la zona de Taco y San Matías con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, según informa 'La Provincia'. El Servicio de Urgencias Canario ha movilizado una ambulancia de soporte vital y otra medicalizada.

El tranvía descarriló a las 17:25 horas de la tarde. Tras conocer los hechos, se han activado los recursos de emergencias para abordar el incidente. Solo se ha registrado una afectada por una crisis de ansiedad. Emergencias no ha tenido que trasladar a ninguna persona a los hospitales de la zona pese a que varios viajeros han sido atendidos en el lugar.

PUEDE INTERESARTE Confirman el fallecimiento de Julio Rodríguez, el leonés que viajaba en el tren descarrilado de Adamuz

El tranvía retomó su ruta con daños visibles

Poco después de las tragedias ocurridas en Adamuz y Barcelona, se registra el descarrilamiento de un tranvía en Tenerife, a la altura de Taco. El Servicio de Urgencias Canario ha movilizado una ambulancia de soporte vital y otra medicalizada para atender a varias personas que no han necesitado un ingreso hospitalario.

PUEDE INTERESARTE Confirman la muerte de Miriam, joven de 27 años natural de Lepe que viajaba en el tren Alvia descarrilado en Adamuz

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vez que lo han colocado en la vía, el vehículo retomó su ruta en dirección La Laguna con daños visibles en la parte golpeada. Este incidente ha provocado un retraso en la línea, tal y como se informa en redes sociales: "¡Atención, viajero! Por accidente con guagua en Hospital La Candelaria, a esta hora (17:50) circulamos con retraso en la línea. Lamentamos las molestias".