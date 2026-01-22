Detenido un hombre en Mahón, Menorca, por agredir sexualmente a su hija menor durante años

El sospechoso inicialmente negó los hechos, si bien posteriormente se los confesó a sus compañeros de trabajo

La Policía Nacional ha detenido en Mahón, en Menorca, a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad, durante años, tal y como denunció el entorno de la víctima.

El cuerpo policial recibió el pasado domingo una llamada del entorno familiar de la víctima para alertar de la presunta agresión sexual que, de forma continuada, la niña venía sufriendo desde hacía años.

Agentes de la comisaría de Mahón acudieron hasta el domicilio familiar, en el que pudieron constatar que los hechos denunciados eran ciertos. Tras una serie de investigaciones por parte de diferentes grupos de la comisaría, al día siguiente, el presunto autor de los hechos fue detenido.

Según han explicado a EFE fuentes cercanas a la investigación, el sospechoso inicialmente negó los hechos, si bien posteriormente se los confesó a sus compañeros de trabajo. El hombre ha pasado a disposición del juzgado de guardia en Mahón.