Las exmonjas de Belorado piden paralizar el desahucio previsto para el 10 de febrero

Las exmonjas de Belorado pedirán este martes paralizar el desahucio previsto para el próximo 10 de febrero alegando que solo cuatro de las exreligiosas han recibido la notificación de la ejecución provisional de la sentencia de desahucio, y que además lo hicieron la semana pasada.

El abogado de las exclarisas, Florentino Aláez, ha explicado a EFE que no se cumple con el plazo de un mes que daba el auto emitido el pasado diciembre por el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) para que las exmonjas dejasen "libre y expedito" el monasterio de Belorado de forma voluntaria, antes de desahuciarlas forzosamente el 10 de febrero.

Falta por notificar a varias hermanas cismáticas

Ha indicado que la pasada semana, los días 20 y 21, recibieron la notificación de dicho auto - y el decreto que le acompañaba con la fecha del desahucio forzoso- cuatro de las ocho exmonjas, en concreto, la exabadesa sor Isabel y las religiosas sor Sion, sor Berit y sor Israel.

Sin embargo, quedan otras cuatro por notificar: sor Paloma, sor Alma, sor Belén y sor Miryam, esta última temporalmente fuera del grupo de las exreligiosas por motivos de salud.

El abogado considera "imposible" que se pueda cumplir ese plazo de un mes -a contar a partir del día siguiente a la notificación- y pide dejar sin efecto la fecha del 10 de febrero para un desahucio forzoso.

Ha avanzado, igualmente, que presentarán un escrito de oposición a la ejecución provisional, pues contra el auto del juzgado no cabe recurso, solo oposición, y confían en que la titular del Tribunal de Instancia de Briviesca atienda sus peticiones y suspenda el desahucio.

Además, el abogado está a la espera de que la Audiencia Provincial de Burgos resuelva los recursos presentados en septiembre contra la sentencia del 31 de julio que dio la razón a la Iglesia católica sobre la propiedad del monasterio y ordenó a las ocho exmonjas que residen en él que lo desalojaran.

La deliberación, votación y fallo de los recursos está prevista para este martes, 27 de enero, si bien la sentencia tardará en conocerse, pero Florentino Aláez espera no solo que les den la razón sino que la resolución de la Audiencia Provincial llegue antes del 10 de febrero.