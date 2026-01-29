La triste historia de María Melero Robollo, la española de 44 años que ha muerto ahogada en Punta Cana

El municipio de Abertura, situado en la provincia de Cáceres, llora la pérdida de la joven.

La familia de María Melero, de 44 años, ha recibido un nuevo golpe de la vida. El fallecimiento de María, ahogada en una playa de Punta Cana, donde se encontraba pasando unos días de vacaciones con su pareja, es la última desgracia de su familia. María fue identificada como la persona que perdió la vida por inmersión en la playa de Cabarete, cerca de Emboca.

Tanto ella como su pareja pasaban un día de playa cuando las corrientes marinas empezaron a adentrarlos cada vez con mayor velocidad. Una vez consiguieron sacarlos del agua, los efectivos sanitarios iniciaron los procesos de reanimación. La pareja de la joven despertaba unos instantes después, pero María no pudo ser rescatada a tiempo. Otras personas estuvieron en peligro durante el incidente, pero lograron salvar la vida. Las autoridades investigan las circunstancias del trágico suceso y piden respetar las advertencias marítimas.

El municipio de Abertura, situado en la provincia de Cáceres llora la pérdida de la joven, y recuerda las desgracias sufridas por una familia que no para de recibir golpes del destino, según los vecinos. No solo perdieron a otro hija sino que el cáncer ha estado muy presente en la familia.

“Aunque sigo las publicaciones que comparte su madre junto a ella en redes curiosamente la recuerdo cuando tenía 17 años”, comenta Olga Muñoz, alcaldesa del municipio. Y es que allí siempre la recordarán con “su sonrisa y sus gafas de adolescente” corriendo por las calles del pueblo durante las vacaciones de verano.