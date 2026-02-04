Claudia Barraso 04 FEB 2026 - 14:33h.

Beatrice Lidia es una joven de 21 años que lleva desaparecida desde el pasado sábado 31 de enero en Argés, Toledo

Buscan a Beatrice Lidia, una joven de 21 años, desaparecida desde el sábado 31 de enero. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha activado la alerta para localizar a la joven que fue vista por última vez el pasado sábado en el municipio toledano de Argés.

Fuentes del Ministerio del Interior han compartido un cartel con su imagen y su descripción para facilitar la búsqueda. A través de diferentes medios han pedido la colaboración ciudadana para encontrar lo antes posible a la joven. Desde el 31 de enero nadie supo nada más de ella. Este lunes, las autoridades comenzaron a difundir su imagen y el cartel donde informan de su desaparición.

Según el cartel facilitado por el CNDES, Beatrice Lidia tiene 21 años, es de complexión delgada, mide aproximadamente 1,55 metros de estatura. Tiene el pelo largo, liso y de color castaño. Además, tiene los ojos oscuros. Además de compartir su imagen y pedir la colaboración ciudadana en su búsqueda, las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda tener alguna información sobre su paradero lo comunique de inmediato.

Solicitan la colaboración ciudadana

La Policía ha informado de que cualquiera que quiera o pueda aportar información sobre el caso llame al teléfono 091. Desde el sábado 31 de enero, nadie supo nada más de la joven y de su paradero. Medios como ‘El debate’, han difundido su desaparición, pero no han confirmado qué hacía la joven momentos previos, ni con quien estuvo.

Los agentes siguen tratando de recabar pruebas y de conseguir cualquier dato que les ayude a acercarse a su ubicación. Tampoco han confirmado si la familia fue quien denunció su desaparición. Tras no saber nada de ella desde el sábado, las autoridades decidieron pedir la colaboración ciudadana este lunes. Por ello han comunicado que cualquier persona que le haya visto o sepa algo de ella, puede trasmitirlo.