04 FEB 2026

Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de la NBC, fue vista por última vez en su casa de Arizona el pasado 31 de enero de 2026

Cuando la policía accedió a su vivienda, encontró varias salpicaduras de sangre en la puerta, por lo que no se descarta el secuestro

El lunes por la mañana, la presentadora del programa de la NBC 'Today Show', Savannah Guthrie, no apareció en su asiento habitual. Sus compañeros leyeron un comunicado de su parte en el que se anunciaba que la madre de la periodista, Nancy Guthrie, se encuentra en paradero desconocido: "Podemos confirmar que se trata de un caso de persona desaparecida y que la familia está colaborando estrechamente con las fuerzas del orden locales. Agradecemos el apoyo, los pensamientos y las oraciones", dijeron desde su círculo más cercano.

La mujer, de 84 años y con movilidad limitada, fue declarada como desaparecida el pasado fin de semana en Tucson, Arizona, tal y como informó la oficina del sheriff del condado de Pima en una rueda de prensa ofrecida el domingo 1 de febrero. El mismo departamento publicó también un informe de persona desaparecida a través de X, en el que describía a Nancy como una "adulta vulnerable". Fue vista por última vez la noche del viernes 31 de enero "en su residencia" en la zona de Catalina Foothills, en Arizona. El informe añade que "se desconoce qué ropa llevaba puesta" en el momento de su desaparición.

"Creemos que se la llevaron en contra de su voluntad"

El sheriff, Chris Nanos, añadió que la madre de Savannah "necesita sus medicamentos" y que "padece dolencias físicas que le impiden caminar largas distancias, lo que sugiere que no se marchó por su propio pie". "Esto no está relacionado con demencia, está tan lúcida como siempre. La familia quiere que todo el mundo sepa que no se trata de alguien que simplemente se haya alejado sin rumbo", añadió, solicitando además toda colaboración ciudadana posible.

Todavía no hay datos que apunten a ningún sospechoso

'Los Angeles Times' ha informado también de que, cuando la policía acudió a la vivienda, encontró allí los objetos que Nancy llevaba habitualmente encima: su teléfono móvil, su cartera y sus pastillas. También el coche con el que se movía. Pero no había ni rastro de ella. Según fuentes policiales, también citadas por el medio, alguien parecía "haber entrado por la fuerza y había sangre en el lugar".

Las imágenes revisadas por 'The Times' mostraban salpicaduras de sangre cerca de la puerta principal de la casa. Ahora, tras tres días de búsqueda de Guthrie y con alrededor de 100 detectives del sheriff trabajando en el caso, el misterio no ha hecho más que agrandarse.

En la última rueda de prensa, celebrada el martes 3 de febrero, el sheriff Nanos declaró: "Creemos que la sacaron de su casa contra su voluntad, y así es como avanza la investigación". Se le preguntó entonces sobre posibles demandas de rescate, a lo que contestó: "Estamos siguiendo todas las pistas que tenemos, eso es todo lo que puedo decirles. Hemos recibido cientos de pistas". Igualmente, el sheriff informó de que las muestras de sangre y ADN tomadas en la casa de Nancy Guthrie no han dado ningún resultado "que apunte al sospechoso". También señaló que la policía ha procesado las pruebas encontradas allí. "La escena está cerrada. Hemos terminado con la residencia", concluyó.