La Guardia Civil sospecha que desarrollaba esas prácticas desde hace años y que se ha embolsado alrededor de 135.000 euros

Identidades falsas, llamadas ocultas y amenazas a su vecina: así operaba un presunto acosador detenido en Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un Policía Local de Mogán (Gran Canaria) por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa, acusado de haberse quedado con unos 135.000 euros de las multas de tráfico que imponía a turistas extranjeros.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas detalla que la investigación se abrió en junio de 2025, al detectar el Ayuntamiento de Mogán una serie de expedientes sancionadores irregulares. En esos procedimientos, el agente detenido anulaba las sanciones que había impuesto sin justificación legal, interrumpiendo el curso administrativo correspondiente.

Según lo averiguado por la Guardia Civil, el agente presuntamente iniciaba procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial por infracciones que observaba durante su jornada laboral, exigiendo a los infractores que abonasen la multa en efectivo, un dinero que luego no ingresaba en el consistorio.

Se sospecha que lo hacía desde hace años

En colaboración con el Ayuntamiento de Mogán y la Jefatura de Policía Local, se ordenó un amplio estudio y análisis de los procedimientos cancelados por el agente y se constató que el perfil predominante de los sancionados eran turistas con vehículos de alquiler.

La Guardia Civil sospecha que desarrollaba esas prácticas desde hace años y que se ha embolsado alrededor de 135.000 euros procedentes de más de un millar de multas. En el desarrollo de la investigación se rastreó el paradero de turistas sancionados por el agente durante los cinco años anteriores, quienes relataban que el policía les exigía el pago en efectivo.

En paralelo, los investigadores durante meses llevaron a cabo vigilancias y un control de su actividad policial verificando que se situaba estratégicamente en distintas zonas de la localidad de Puerto Rico. El agente ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, plaza 3, que instruye la causa judicial. Tras declarar, ha quedado en libertad.