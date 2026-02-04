Celia Molina 04 FEB 2026 - 11:49h.

Hablamos con Patricia Gutiérrez, psicóloga, docente y creadora del proyecto 'Familiando', sobre la nueva medida del Gobierno

España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

El pasado martes 3 de febrero, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que, al igual que Francia y Australia, España va a prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales que no retiren contenidos "de odio e ilegales". De este modo, se quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

Las reacciones a esta medida, que se aprobará la semana que viene en el Congreso de los Diputados, han sido inmediatas: desde el aplauso de Penélope Cruz que, actualmente, tiene dos hijos de 12 y 15 años con Javier Bardem, hasta las acusaciones que Elon Musk ha hecho contra Pedro Sánchez, al que ha ha calificado de "tirano" y "dictador". Pero, más allá de la mayor o menor aceptación de la norma, en Informativos Telecinco web nos hemos preguntado por qué la barrera se ha establecido en los 16 años, y no antes o después. Una cuestión a la que ha dado respuesta Patricia Gutiérrez, psicóloga, docente universitaria y creadora del proyecto 'Familiando' en una entrevista exclusiva.

"La madurez que se tiene a los 16 no se tiene a los 14"

Para ella, el anuncio de esta nueva medida ha sido toda "una alegría", al considerar que se le ha puesto "el cascabel al gato": "Sabemos que la madurez que se tiene a los 16 años no se tiene a los 14”, explica Gutiérrez, y “que hay un salto madurativo”. "A menos edad, todavía se está menos preparado para gestionar este entorno. A los 11, por ejemplo, no existe una capacidad crítica de separar contenidos, como los retos o las bromas, y no se es capaz de anticipar riesgos", suma la experta.

El impacto de las redes sociales en la adolescencia y la infancia está “más que estudiado”, recuerda la psicóloga. "Ese compartir constante hace que los menores creen relaciones parasociales con lo que ven en sus pantallas. Al tiempo, no son todavía capaces de tener una visión crítica de esos contenidos. Pasa incluso con la imagen corporal. No digo que las redes sociales lleven a un trastorno alimenticio, pero es un factor de riesgo”, apunta en la entrevista.

A eso se añade que en Internet “debes ser lo que los demás esperan que seas”. “Tienes que mostrarte con una fachada, que no permite el autoconocimiento”, concluye. Esta es, de hecho, una de las razones que esgrimió Australia para su veto: quería dar tiempo a sus adolescentes para que descubriesen quiénes eran antes de lanzarse a las redes sociales. En paralelo, estos entornos se han convertido en escenarios de consumo de violencia, pornografía y otros contenidos poco apropiados, al tiempo que han creado nuevos riesgos, como el ciberacoso y la ciberdelincuencia.

Gutiérrez ha señalado también que ya se ve síndrome de abstinencia (en adultos y jóvenes) y que el enganche a las social media “tiene el matiz de un comportamiento adictivo”. Habrá que ver cómo reaccionan ahora, a nivel psicológico y emocional, aquellos niños y niñas menores de 16 años que ya tienen redes sociales activas y que, a partir de la semana que viene, deberán desprenderse de ellas.