Vueling vuelve a unir este mes el puente aéreo Barcelona-Madrid ante las incidencias sufridas en los trenes

La aerolínea de bajo coste Vueling recuperará temporalmente la ruta entre Barcelona y Madrid del 9 al 22 de febrero ante los problemas de movilidad que está provocando la actual crisis ferroviaria.

La aerolínea operará cuatro trayectos diarios en la ruta del antiguo puente aéreo entre semana dos en cada dirección, y dos trayectos el sábado y el domingo, según ha avanzado en un comunicado.

Vueling, que suspendió la ruta entre ambas ciudades el 30 de marzo de 2025 por la competencia con la alta velocidad ferroviaria, amplía así su oferta de manera puntual para "facilitar los desplazamientos entre dos de los principales núcleos económicos y sociales del país, reforzando las opciones de viaje disponibles para los clientes", ha señalado.

En las últimas semanas, los trabajos de mantenimiento de las vías de alta velocidad han incrementado el tiempo de los viajes en tren entre Madrid y Barcelona, y desde este lunes se han suspendido los últimos trayectos de la jornada para facilitar las labores de los equipos técnicos.

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero

Saldrán del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat entre las 7:30 y 19:25 horas entre semana, y del Adolfo Suárez Madrid-Barajas entre las 09:25 y 21:20 horas.

Este sábado, los aviones despegarán de Barcelona a las 07:30 horas y volverán desde Madrid a las 09:30 horas, mientras que el domingo saldrán a las 19:25 horas desde Barcelona y a las 21:30 horas desde Madrid.

"Desde Vueling, y con el compromiso de facilitar la movilidad de los ciudadanos, hemos trabajado para ofrecer una alternativa adicional que ayude a cubrir una necesidad existente en febrero y que complementa la oferta de conexiones actuales del grupo IAG entre ambas ciudades", ha señalado el director de Red y Estrategia de la compañía, Jordi Pla