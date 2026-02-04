El emotivo mensaje de Borja Sémper en el Día Mundial contra el Cáncer: "Me quiero acordar de los oncólogos..."

Sémper desveló públicamente el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno

La reina Letizia pide reforzar la empatía en el Día Mundial Contra el Cáncer: "Identificarse con el otro implica más que palabras"

Compartir







El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha asegurado este miércoles, en el Día Mundial contra el Cáncer, que la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas. Además, ha saludado la labor de los oncólogos y de quienes les acompañan en este "duro proceso", como los familiares.

El propio Sémper afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

PUEDE INTERESARTE Condena de seis años de prisión por abusos sexuales a su hija de tan solo 12 años en Cuenca

El pasado 8 de enero asistió a la primera reunión del comité de dirección del partido de este 2026 que presidió Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, fuentes próximas al diputado del PP aseguraron en ese momento que aún no retomaría su agenda diaria en el partido porque estaba pendiente de ser operado.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 30 años el influencer Ángel Montoya tras tirarse a un río desde un puente por un peligroso reto viral

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', Sémper ha asegurado: "En el Día Mundial contra el Cáncer, además de recordar que la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas, me quiero acordar de todos los profesionales de oncología y de quienes nos acompañan en el duro proceso"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nuestra pareja, hijos, familia y amigos... también salvan vidas"

También se ha pronunciado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha enviado "un mensaje de fuerza y esperanza a quienes enfrentan esta enfermedad y a sus familias".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La prevención, la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas. Es un compromiso del Partido Popular acompañar, apoyar y no dejar a nadie atrás en esta lucha", ha manifestado Feijóo en un mensaje en la misma red social.