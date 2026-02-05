Los desalojados de La Bazana y Valuengo, en Badajoz, no volverán a sus casas esta noche

Natalia Cons Agencia EFE 05 FEB 2026 - 21:37h.

La presa de Valuengo está saturada y el río Ardila baja crecido, lo que ha ha obligado a mantener a los vecinos desalojados

Los 800 vecinos de las pedanías de Valuengo y la Bazana, dependientes del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), que fueron desalojados esta mañana ante el riesgo de inundación no volverán a sus casas al menos hasta mañana, dado la situación "cambiante" del nivel del río Ardila. Informa en el vídeo Laura García.

Así lo ha dicho a EFE María José Jiménez, una de las vecinas de La Bazana, tras la reunión mantenida con los equipos del dispositivo de emergencia en el pabellón 'Francisco José Rivera' de Jerez de los Caballeros, donde se encuentran alojados más de un centenar de ellos, ya que muchos optaron por irse a casas de familiares y las personas mayores con problemas de movilidad han sido asistidas y trasladadas a la residencia Hernando de Soto.

Según ha relatado, a lo largo del día el nivel del río Ardila ha ido cambiando, fruto de los desembalses de la presa de Valuengo, por lo que ante la llegada de la noche se ha optado por retrasar, al menos, hasta mañana la vuelta a sus casas, que se decidirá en una nueva reunión.

No obstante, esta tarde a los que han querido se les ha permitido volver a sus domicilios una hora para recoger ropa o medicamentos que no hubiesen podido recoger esta mañana, dada la premura con la que fueron desalojados.