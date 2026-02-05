Celia Molina Madrid, 05 FEB 2026 - 11:52h.

Dos policías de paisano sorprendieron a los individuos, una argelino de 31 años y un marroquí de 29, robando la mochila del artista

En su interior, había una importante cantidad de dinero en efectivo, varios relojes de lujo y otros objetos de valor sentimental

La Policía Nacional detuvo, el pasado lunes 2 de febrero, a dos hombres, un argelino de 31 años y un marroquí de 29, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras sorprenderles robando una mochila perteneciente al cantante de reguetón Zion. Éste, famoso por el dúo "Zion & Lennox" formado a principios de los 2000, se encontraba en una cafetería de la Terminal 4, esperando para coger un vuelo a Dubái cuando, en un momento de despiste, los dos hombres aprovecharon para robarle la mochila que llevaba encima.

La casualidad quiso que, dentro de la misma, hubiera varios objetos de lujo valorados en 2,4 millones de dólares, además de dinero en efectivo. Según el diario 'El Mundo', en su interior había una importante cantidad de dinero en metálico, un teléfono móvil iPhone y varios relojes de alta gama, entre ellos dos Rolex y dos Patek Philippe, además de otros objetos personales de gran valor sentimental. Al coger el macuto, los dos individuos se alejaron con él rápidamente.

Eran dos descuideros, ladrones que roban por descuidos

Por fortuna, los hechos fueron presenciados por dos agentes de paisano del equipo de Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje preventivo en el interior de la terminal. Así, siguieron a los delincuentes sin perderlos de vista y, pocos minutos después, ambos fueron detenidos. Pronto fueron identificados como dos individuos con numerosos antecedentes conocidos como 'descuideros', ladrones especializados en robos por descuido, sobre todo, en lugares donde hay mucha gente.

Una vez que los agentes devolvieron sus pertenencias a Zion, éste se dispuso a poner la denuncia correspondiente. Resuelto el delito, cogió su vuelo a Dubái, donde tenía agendado un concierto. El cantante había llegado desde Ecuador a Madrid, donde se habría llevado un gran disgusto si la policía encubierta no hubiera sido testigo del robo. De hecho, a raíz del suceso, la Policía Nacional ha recordado lo importante que es vigilar las pertenencias en lugares concurridos y de tránsito.

En una entrevista reciente, Zion, que aseguró que él "vendió más discos que Daddy Yankee el primer día y que nunca se ha jactado de ello", anunció que volverá a hacer música con Lennox pues, en uno de sus directos, se dio cuenta de que el público "lloraba" cuando tocaba sus viejas canciones con él. En sus redes sociales, no solo no se ha pronunciado sobre lo sucedido en el aeropuerto, sino que ha continuado promocionando su trabajo con total normalidad.