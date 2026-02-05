Los críticos apuntan a defectos en la composición, figuras deformadas y ausencia de la Catedral de Toledo en el cartel

El cartel de la polémica: un concurso de diseño premia una obra creada con Inteligencia Artificial y las redes estallan

ToledoLas celebraciones de Semana Santa en Toledo nacen con polémica a solo mes y medio del inicio de las procesiones en la capital castellano-manchega. Las redes sociales se han hecho eco de la protestas de profesionales del sector de la creación artística por lo que consideran un uso inadecuado de la Inteligencia Artificial por parte de autor del cartel ganador de este año, el enfermero e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, Diego Mora.

Un cristo sin ojos y una catedral ausente

Durante la presentación de la obra, Mora explicó que el cartel ganador protagonizado por el Cristo de la Agonía sobre un fondo donde emerge el Alcázar de Toledo, busca reflejar "fortaleza frente a la incertidumbre actual", utilizando una paleta de tonos rojizos que evocan la pasión y la vuelta a la estética de los carteles clásicos, al tiempo que ha señalado que es "un honor representar uno de los momentos más emocionantes de mi ciudad".

Sin embargo, los detractores denuncian que el cartel emplea una imagen generada o manipulada mediante IA, lo que consideran un “despropósito”, un “insulto” y un trabajo “indigno de una fiesta de Interés Turístico Internacional”. Entre las críticas técnicas destacan errores de composición, tipografía desordenada y un tratamiento deficiente de la imagen, especialmente visible en el rostro del Cristo, cuyos ojos apenas se aprecian, informa El Periódico de España.

Varios usuarios han difundido comparativas entre el cartel y una fotografía previa del Cristo en procesión, atribuida al fotógrafo Francisco Javier Martín Fernández. Señalan que la imagen original requiere atribución expresa, lo que alimenta las sospechas de uso indebido y refuerza la crítica hacia la dependencia de IA en lugar de recurrir a profesionales.

A estas objeciones se suma el malestar de parte del entorno cofrade y cultural por la ausencia de la Catedral de Toledo en un año marcado por su VIII Centenario, lo que consideran una oportunidad perdida para dar protagonismo al principal símbolo religioso de la ciudad.