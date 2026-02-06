La mujer reconoció los hechos ante la Policía.

Una mujer ha sido detenida por malos tratos por la Policía Nacional en Palma después de agredir a su ex, que estaba borracho en un bar, por no pagarle la pensión alimenticia de su hija de ocho años. La mujer reconoció los hechos ante la Policía.

La agresora, de 25 años no lo dudó. Al entrar en el bar vio a su ex, de 28 años, dormido en la barra, le despertó y le dio dos bofetadas. Luego le zarandeo y le sacó del bar a la fuerza.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de lo sucedido tras ser la mujer acusada de malos tratos.