Redacción Cataluña 06 FEB 2026 - 12:13h.

Los mossos han detenido a la pareja como presuntos autores de un robo o hurto de uso de vehículo y se les atribuye un robo con fuerza en interior de vehículo

El método 'underpaper', la última técnica de robo utilizada por los ladrones en Barcelona

Compartir







TarragonaDos ladrones han sido sorprendidos por la policía mientras dormían dentro de un camión. Una escena que pilló de imprevisto a un hombre y una mujer, de 45 y 42 años, en un vehículo que habían robado días atrás en Tarragona.

Los hechos ocurrieron este jueves, cuando los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría del municipio catalán estaba realizando tareas de prevención de delitos con un vehículo de paisano en el barrio de la Floresta. En ese momento, observaron un camión estacionado en la calle de William Tarin Naurer, que los agentes buscaban porque constaba como sustraído desde el pasado lunes.

Al acercarse, el cuerpo policial halló a una mujer que dormía en la cabina y, seguidamente, apareció un hombre que le traía el desayuno. Los mossos reconocieron rápidamente a la pareja dado que ambos habían sido detenidos en numerosas ocasiones.

Registro del vehículo

Los agentes registraron el vehículo y encontraron en el interior dos juegos de gafas que también habían sido sustraídas del interior de un vehículo saqueado el pasado 22 de enero en la calle Riu Siurana del barrio de Campclar. Por todo ello, los Mossos d'Esquadra detuvieron a la pareja como presuntos autores de un robo o hurto de uso de vehículo. Asimismo, también se les atribuye un robo con fuerza en interior de vehículo.

La empresa titular se hizo cargo del camión, que fue sustraído con las llaves puestas del exterior de un taller de Tarragona. Por otra parte, se entregaron las gafas recuperadas a su propietario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Suman 44 antecedentes

Se da la circunstancia de que los dos ladrones son los mismos que los mossos detuvieron el pasado 28 de enero por otro robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en la calle Gran Canaria del barrio de la Granja. En aquella ocasión, la víctima también pudo recuperar las pertenencias que le habían sustraído, entre ellas varios juegos de gafas.

Ambos son conocidos por la policía por múltiples detenciones por delitos contra el patrimonio y, más concretamente, por diversos robos en interior de vehículo. Entre los dos, acumulan un total de 44 antecedentes policiales y pasaron este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.