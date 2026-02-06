La BBC destapa miles de vídeos recientes grabados por cámaras espías en hoteles que son vendidos a páginas pornográficas

Detienen a un hombre en Madrid por retransmitir en directo agresiones sexuales a su hija menor a cambio de dinero virtual

Eric, como tantas otras veces, estaba buscando vídeos porno y se topó con uno que le resultó llamativo, una ‘pillada’ a una pareja en un hotel, a los pocos segundos de clicar no se podía creer lo que estaba viendo.

El joven se estaba viendo a él y a su novia llegar a un hotel de Shenzhen, en el sur de China, instalarse y poco después mantener relaciones sexuales. Estaba viendo lo que había sucedido casi un mes antes cuando pasaron la noche en dicho hotel, pero ni por asomo se imaginaron que una cámara les estaba grabando.

En ese hotel no estaban solos, una cámara grababa todos sus movimientos, imágenes que fueron subidas a Internet y difundidas a miles de personas de todo el mundo.

Personas como Eric, consumidor de pornografía en la red, los habían visto a él y a su pareja en sus momentos más íntimos y sin ningún tipo de consentimiento. Lo que anteriormente le había parecido excitante, las cámaras espías, ahora las tornas habían cambiado y era él la víctima, sintiéndose vulnerable ante los miles de usuarios que habían violado su intimidad.

Miles de vídeos grabados con cámaras espías

La pornografía realizada con cámaras espías, una modalidad cada vez más demandada en páginas porno, existe en China desde hace más de una década, según recoge la BBC, aunque es ilegal producirla y distribuirla.

Las cámaras espías en los hoteles del país asiático se ha convertido en una epidemia, tanto es así que las redes están inundadas de consejos para descubrirlas y evitar así ser grabados.

Tal es el problema y psicosis en china que el gobierno tubo que intervenir con nuevas regulaciones donde los propietarios del hotel están obligados cada cierto tiempo a revisar sus habitaciones en busca de cámaras ocultas.

A pesar del intento por poner coto a esta práctica, existen en la red miles de vídeos recientes grabados por cámaras espías a personas en la intimidad de la habitación de un hotel.

Cientos de cámaras ocultas en hoteles, algunas de ellas incluso llegan a retransmitir en vivo y directo lo más íntimo de las personas sin que estas sean conscientes de ello.

Los ciberdelincuentes utilizan canales de Telegrama para retrasmitir, bajo pago previo, lo que las cámaras espías captan.

Estas violaciones de la intimidad no son exclusivas de China, se ha denunciado en muchos países, incluyendo varios casos es España que fueron revelados y trascendió a los medios.