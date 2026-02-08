La asociación se centra en el acogimiento residencial como vía para evitar que los jóvenes se queden en situación de calle

ToledoEmilia, de 73 años, siempre responde al teléfono. Ella es de espíritu insaciable. Y el mejor ejemplo de ello es que desde hace seis años tiene su propia asociación -'Somos acogida'- para rescatar de la calle a niños migrantes, según informa María Faura. "A mí me llamó la atención, sobre todo lo niños que eran, la soledad que esos chicos tenían", confiesa.

Junto a su marido y desde Toledo, en la Puebla de Almoradiel, atiende a los niños migrantes. Ambos lograron una casa cedida por sus propios vecinos. "Subí a casa, les di algo calentito, no creían lo que estaba pasando", recuerda.

"Esto no es una ayuda, es un camino juntos", resalta Emilia

Un acto tan sencillo que, sin embargo, cambió muchas vidas. "Esto no es una ayuda, es un camino juntos", afirma la mujer. Y ese viaje es el que se muestra en el documental. Porque lo suyo es una labor de película.

La asociación se centra en el acogimiento residencial como vía para evitar que los jóvenes se queden en situación de calle cuando la Fiscalía determina que son mayores de edad y no se le ha encontrado un recurso alternativo.

Este proyecto trata de dotar a los chicos de los medios y herramientas necesarios para que puedan desenvolverse y ser parte de la sociedad en su nueva vida adulta, tal y como aseguran en su página web.