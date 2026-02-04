Carlos Plá Valencia, 04 FEB 2026 - 10:54h.

La policía ha tenido que intervenir colocando vallas y cintas para ordenar el acceso, cortando el tráfico de coches y de personas en la calle donde se encuentran las oficinas

Los rostros y las historias que hay detrás de la regulación de migrantes en España: "Quiero trabajar y ayudar a mi familia"

Desde que el Gobierno anunció el proceso extraordinario de regularización de miles de inmigrantes hace una semana, cientos de argelinos colapsan el consulado de su país en Alicante para conseguir los papeles que necesitan para poder acceder al proceso.

Es tal la avalancha de personas que la Policía Nacional ha tenido que intervenir colocando vallas y cintas para ordenar el acceso a las oficinas, llegando a cortar el tráfico en la calle Velázquez, por la que tampoco pueden circular los viandantes. Incluso hay inmigrantes que están pasando la noche en la zona porque los turnos se reparten de forma manual por los empleados. De hecho, este miércoles hay organizadas hasta tres colas diferentes, una para los que ya tienen número, otra para los que están a la espera de conseguirlo y una tercera de personas que acuden a pedir información. El consulado solo está en funcionamiento de martes a sábado, de 9 a 13 horas y de 15 a 16 horas.

Se da la circunstancia de que el consulado de Argelia en Alicante no solo da servicio a la Comunidad Valenciana, también a las regiones de Murcia y Andalucía, provocando un colapso aún mayor.

Para acceder al proceso de regularización los inmigrantes necesitan una serie de documentos como el certificado de penales que solo pueden conseguir a través de los gobiernos de su país, obligando a que los interesados tengan que acudir a los consulados y embajadas de sus lugares de origen.

Regularización extraordinaria

El proceso está dirigido a todas las personas extranjeras que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud. Para acreditarlo, podrán aportar cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, para conseguir una integración plena y progresiva en el sistema.