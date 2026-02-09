Las penas han sido aceptadas este lunes por todas las partes en un acuerdo de conformidad

El acusado maltrataba tanto física como psicológicamente a la joven, a quien no permitía salir sola ni relacionarse con otras personas

SalamancaUn joven ha sido condenado hoy a 37 años de cárcel por encerrar un mes a su pareja atada de pies y manos a la cama en verano de 2024, maltratarla y agredirla sexualmente, unos hechos conocidos por la madre del agresor, que ha sido condenada a 20 años y 9 meses de prisión.

Las penas han sido aceptadas hoy por todas las partes en un acuerdo de conformidad dado a conocer en una audiencia pública en la Audiencia Provincial de Salamanca.

Se le han aplicado los delitos de detención ilegal, maltrato habitual y agresión sexual

Al hombre, para quien la Fiscalía pedía 42 años de cárcel, se le han aplicado los delitos de detención ilegal, maltrato habitual, agresión sexual y lesiones al mínimo legal y se le han unido los delitos de estafa y extorsión.

El agresor y la víctima, ambos menores de 30 años en el momento de la detención el 12 de agosto de 2024, eran pareja desde agosto de 2022 y vivían juntos en la casa de la madre de él en el barrio de El Carmen de Salamanca.

Durante toda la relación, el acusado maltrataba tanto física como psicológicamente a la joven, a quien no permitía salir sola ni relacionarse con otras personas, e incluso le imponía su presencia mientras ella iba al baño.

La víctima le denunció por malos tratos y en agosto de 2023 un juzgado de instrucción dictó una medida cautelar en la que se le prohibía al acusado comunicarse y acercarse a la víctima, pero reanudaron la convivencia y comenzaron a vivir desde septiembre de ese año en la casa de la madre de él.

Había tratado de huir por la ventana

En enero de 2024, la víctima trató de huir por la ventana del baño y durante los siguientes meses intentó dejar la relación, pero el agresor terminó encerrándola en casa atada de pies y manos a la cama, mientras además tanto la madre como él hacían uso de la tarjeta bancaria de la joven y le quitaban una pensión.

El 10 de agosto de ese año varios vecinos alertaron a la Policía de que oían gritos de una mujer pidiendo ayuda desde una vivienda, después de que ella llevara ya cautiva un mes y teniendo que hacer sus necesidades en un cubo en la propia habitación.

Cuando llegaron los agentes, vieron al hombre sujetando por las muñecas a la mujer, a quien tenía inmovilizada y con fuerte olor a orín, aturdimiento y con múltiples lesiones en muñecas, tobillos, cara y brazos.

La mujer les dijo que lleva un mes en ese habitáculo, atada de pies y manos por su pareja, sin posibilidad de aseo personal continuo y que había sido golpeada, y además, su pareja le había cortado el pelo.