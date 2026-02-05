Celia Molina 05 FEB 2026 - 16:31h.

En apenas dos semanas, tres familiares de importantes personajes de Estados Unidos han desaparecido sin dejar ningún rastro

"La presentadora Savannah Guthrie pide una prueba de vida de su madre tras su secuestro: "No tiene medicamentos, los necesita"

Desde que ha comenzado este 2026, varias desapariciones de familiares de famosos estadounidenses se han reportado al mismo tiempo en el país. Todas ellas, unas detrás de otras, rodeadas de extrañas circunstancias que todavía tienen en vilo a personajes de la música y la televisión como el cantante Mick Jagger, el rapero Lil Jon o la presentadora de la NBC, Savannah Guthrie, cuya tragedia familiar ha llamado la atención del mismísimo Donald Trump.

La primera persona en desaparecer fue Alexander Key, de 37 años, novio de Assisi Jackson, nieta del famoso cantante Mick Jagger, a quien se le perdió de vista el pasado 23 de enero en Boscastle, un pueblecito costero en Cornualles, Inglaterra, a las 14:20 horas. Gracias a la investigación policial, las autoridades constataron que varias cámaras le captaron "a las 15:25h del sábado 24 de enero caminando frente al pub Wellington Pub, en dirección a Boscastle Harbour hacia el río Valency". Sin embargo, las últimas noticias publicadas por la prensa americana apuntan a que el cuerpo sin vida que fue encontrado en el mar durante la búsqueda de Alexander podría ser de él, si bien su identidad todavía no se ha confirmado.

Tres casos de desaparición en las últimas dos semanas

Unos días más tarde, la noche del sábado 31 de enero, fue la última vez que los hijos de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora Savannah Guthrie, supieron de su paradero. Al día siguiente, una amiga de la octogenaria se dio cuenta de que no había asistido a la misa de los domingos y, preocupada por ella, se lo comunicó a su familia. Desde entonces, fue declarada como desaparecida y, cuando los investigadores se trasladaron hasta su casa de Tucson, Arizona, encontraron allí "salpicaduras de sangre" que les hicieron sospechar que Nancy fue "sacada de su casa en contra de su voluntad", tal y como dijo el sheriff del condado de Pima.

Los familiares desaparecieron sin dejar ningún rastro

Al no saber todavía nada de ella, la famosa presentadora del programa 'Today' ha publicado un vídeo en el que le pide a los presuntos secuestradores de su madre que le envíen una "muestra de vida", recordándoles que necesita tomarse urgentemente su medicación, pues padece una enfermedad cardíaca severa. Mientras tanto, varios agentes caninos K-9 han han vuelto a registrar su casa con el objetivo de encontrar alguna pista que lleve hasta su paradero.

Por si fuera poco, este martes 3 de febrero, el Departamento de Policía de Milton, Georgia, comenzó la búsqueda de Nathan Smith, hijo del rapero Lil Jon, conocido por sus últimas colaboraciones con Pitbull y DJ Snake. Nathan, cuyo nombre artístico es DJ Young Slade, fue visto por última vez el día 3, en torno a las seis de la mañana, en las inmediaciones de Baldwin Dr./Mayfield Rd., en Milton. "El sujeto salió corriendo de su casa y lleva desaparecido desde entonces. Se marchó a pie y no lleva teléfono. Es posible que esté desorientado y necesite ayuda. Su familia y amigos están preocupados por su seguridad", reza el comunicado de las autoridades, que se encuentran inmersas en este tercer y extraño caso de desaparición en los Estados Unidos.