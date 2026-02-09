Miguel Salazar Madrid, 09 FEB 2026 - 17:44h.

Darling, hermana de Edwin Arrieta, habla para 'El tiempo justo' sobre la entrevista de Silvia Bronchalo: sus declaraciones

La primera reacción de Rodolfo Sancho a la reaparición televisiva de Silvia Bronchalo

Compartir







Darling, la hermana de Edwin Arrieta, ha sido tajante ante la reaparición televisiva de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, en el programa '¡De viernes!'. La exactriz concedía su primera entrevista en un programa dos años y medio después del mediático crimen. La familia del cirujano colombiano no ha dudado en decir lo que piensa ante las declaraciones de Bronchalo. "La verdad es que de ellos no me sorprende nada", dice Darling en conversación telefónica con 'El tiempo justo'.

Con esas palabras, la hermana de Arrieta se dirige también a Rodolfo Sancho, quien optó por desmarcarse ante la entrevista de su expareja. Darling aclara que la relación con la familia del responsable de asesinar y descuartizar a su hermano ha sido inexistente en todo este tiempo. "Nunca he hablado con esa señora , con el papá jamás. No vamos a intentar verla. Todo lo que ellos puedan decir a nosotros no nos hace daño", manifiesta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Darling: "Espero que sea respetuosa con el nombre de mi hermano"

Darling explica que, con las declaraciones de Bronchalo, reviven el duro episodio del asesinato de su hermano. "Abre las heridas, sí. Reabre las heridas, obviamente. Espero que sea respetuosa con el nombre de mi hermano y la memoria de mi hermano", puntualiza.

Silvia Bronchalo es "la primera persona" de la familia de Daniel Sancho que ha decidido tener un gesto de "empatía" hacia el entorno del cirujano colombiano. Así lo explica el periodista Alfonso Egea en el programa de Telecinco. Sin embargo, para Darling existe mucho dolor aún. "Espero que tenga empatía con mi mamá, que ella tenga empatía porque ella es mi madre. Sea como sea, el asesino es su hijo", aclara.