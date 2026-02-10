Directa desde los Juzgados de Plaza de Castilla, Elisa Mouliaá ha estado en el plató de 'Vamos a ver' para hablar de su acusación a Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá mantiene su acusación contra Íñigo Errejón y asegura que irá "hasta el final": "Me parece injusto todo lo que está pasando"

La actriz Elisa Mouliaá ha acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla, Madrid, para confirmar que finalmente sí se va a personar como acusación particular en el procedimiento por agresión sexual contra Íñigo Errejón.

Nada más salir del juzgado, Mouliáa ha acudido directamente al plató de 'Vamos a ver' para dar más detalles de todo lo que ha pasado en este tiempo y el motivos de sus cambios de opinión a la hora de seguir adelante o no con la acusación a Errejón.

"No he dormido en toda la noche, pero tengo la conciencia muy tranquila. Es frustrante ver cómo los medios tratan a las víctimas de forma sistemática porque lo que ha pasado conmigo ha pasado también con las víctimas de Julio Iglesias", ha comenzado en su primera entrevista tras salir del juzgado.

Sobre quién la abandonó e hizo que tomase la decisión de no continuar con su acusación particular contra Errejón, Mouliaá ha respondido contundente: "Todas las víctimas. Hoy en día, gracias a la ley del 'solo sí es sí', se un baboso es un delito. Yo me callé porque por desgracia estamos acostumbradas a este tipo de trato. Es cuando dimite este señor y admite comportamientos machistas por las denuncias anónimas y lo que menos me espero es que diga que son denuncias falsas, un señor que ha apoyado esta ley", ha explicado todavía muy nervioso.

"Después de ver esto y de tanta hipocresía sí que voy a ir hasta el final. Me da igual el poder, la corrupción y se me levantan sospechas de que pagasen las víctimas. Se me parte el corazón de ver tantos testimonios atroces y no lo entiendo. Yo tuve que dar la cara porque lucho por la verdad, por la justicia y por las mujeres. No soporto las injusticias. Ahora voy a ir a muerte y le pido a la Audiencia Provincial que valore todo esto. Tengo una baja médica porque todo esto ha sido fruto de un ataque de ansiedad", ha analizado la denunciante.

Elisa Mouliaá ha concedido esta entrevista a 'Vamos a ver' "sin cobrar ni un solo duro"

Ante la pregunta de Patricia Pardo de por qué se siente tan sola y tan defraudada ahora, ha respondido: "Me entero de lo de las argentinas, a las que también acosó, y al ver que no quieren personarse, me dio un ataque de ansiedad. Le plantaré cara a Íñigo y a la Fiscalía si hace falta".

La presentadora ha querido recalcar que Elisa Mouliaá ha concedido esta entrevista "sin cobrar ni un solo euro", algo que ha corroborado la actriz.